Masz kota? MOVA ogarnie za ciebie kuwetę

MOVA ogłasza premierę urządzenia, które powinno zainteresować właścicieli kotów. Chodzi o inteligentną kuwetę samoczyszczącą MeowgicPod LR10 Prime. To nie tylko urządzenie ułatwiające sprzątanie po domowym pupilu, ale także zaawansowany cyfrowy opiekun zwierzaka.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:21
MOVA MeowgicPod LR10 Prime to urządzenie typu Auto-Potty, które ułatwia codzienną opiekę nad kotem. Projektanci MOVA odeszli od zamkniętych konstrukcji na rzecz przestronnego, półotwartego systemu MeowBionic o pojemności 110 litrów. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia kotom swobodę ruchów i naturalną, wyprostowaną postawę, ale także eliminuje stres u zwierząt lękliwych.

Kluczowym atutem urządzenia jest jego bezobsługowość – dzięki 11-litrowemu pojemnikowi na odpady właściciel jednego kota może zapomnieć o sprzątaniu nawet na 15 dni. Całość dopełnia higieniczny system One-Pull Disposal, pozwalający na wymianę worka bez jakiegokolwiek kontaktu z nieczystościami.

MOVA LR10 Prime to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim zaawansowany cyfrowy opiekun. Urządzenie wyposażono w 12-warstwowy system ochrony, składający się z radarów, czujników wagi i podczerwieni, które natychmiast zatrzymują pracę bębna po wykryciu obecności zwierzęcia. Zintegrowana aplikacja mobilna pełni funkcję asystenta zdrowia, monitorując wagę kota, częstotliwość wizyt oraz czas ich trwania, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych anomalii zdrowotnych. 

Za neutralizację zapachów odpowiada podwójny system Dual-Chamber Refreshing, łączący filtr z węglem aktywnym oraz automatyczny spray enzymatyczny, który atakuje źródła nieprzyjemnej woni na poziomie biologicznym. 

W ramach oferty premierowej cena tego modelu została obniżona z sugerowanej ceny katalogowej 2149 zł aż o 35%.

