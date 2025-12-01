Sprzęt

Sony cichaczem zmieniło PlayStation 5. Skorzystają na tym gracze

Tym razem zmiany w budowie nie są podyktowane tylko tabelkami w excelu i obniżaniem kosztów produkcji. Chodzi o lepsze działanie sprzętu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:50
Sony cichaczem zmieniło PlayStation 5. Skorzystają na tym gracze

Japoński gigant na rynku cyfrowej rozrywki zmienił aplikację ciepłego metalu na APU (jednostka obliczeniowa łącząca CPU i GPU) w konsolach Sony PlayStation 5, która od teraz przypomina sposób z PlayStation 5 Pro. Modyfikacja ma ograniczyć ryzyko wycieków, a tym samym zminimalizować zagrożenie awarii sprzętu. Oprócz tego mowa podobno też o minimalnie lepszym przewodnictwie cieplnym i kulturze pracy.

Dotyczy to zarówno wersji z napędem, jak i wariantów Digital

Chociaż ciekły metal jest lepszy od tradycyjnej pasty, to ma swoje istotne wady. Nie tylko jest trudny w nakładaniu, co komplikuje konserwację konsoli, ale co ważniejsze - przewodzi prąd. To okazało się problemem w przypadku pionowej pozycji PlayStation 5 oraz osób, które często przestawiają swój sprzęt, bo stwarzało ryzyko wycieków i zwarć.

Sytuacja zaczęła poprawiać się wraz z premierą PS5 Pro, gdzie producent zastosował głębsze rowki i nieco inny sposób nakładania. Rozwiązanie okazało się proste, skuteczne i zabezpieczało przed wyciekami. Teraz identyczna aplikacja trafia również do zwykłych modeli PS5 oraz PS5 Slim.

Sony cichaczem zmieniło PlayStation 5. Skorzystają na tym gracze

Jak informuje Modyfikator89 na X, najnowsze jednostki posiadają zmodyfikowany obszar styku radiatora z APU, co można potwierdzić, sprawdzając obecność charakterystycznych linii grawerowanych. Jeśli jest ona idealnie płaska, oznacza to starszą rewizję bez aktualizacji.

Oczywiście jeśli już posiadacie PlayStation 5 (Slim) i nie macie żadnych problemów, to nie jest to powód do wymiany konsoli. Ale osoby planujące zakup "plejaka" powinny zwracać uwagę na oznaczenia i szukać sprzętu, który nad kodem kreskowym będzie miał napis "CFI-2116".

Sony cichaczem zmieniło PlayStation 5. Skorzystają na tym gracze
Sony PlayStation 5 ciekły metal konsola
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Modyfikator89@X
Źródła tekstu: Modyfikator89@X, Wccftech, oprac. własne