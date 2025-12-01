USA uniezależnią się od Chin? Odkryto ogromne pokłady litu

Amerykańscy naukowcy uważają, że kaldera McDermitt może skrywać największe złoże litu w historii. Położona na granicy Nevady i Oregonu ogromna niecka powstała około 16 milionów lat temu w wyniku zapadnięcia się komory magmowej. Szacunki mówią o 20-40 milionach ton gliny bogatej w lit. Wartość tego złoża przy obecnych cenach może sięgać 1,5 biliona dolarów i wystarczyć do zaopatrywania przemysłu na wiele dekad.

Dalsza część tekstu pod wideo

Akumulatory litowe będą nam towarzyszyć jeszcze długo

Dla USA może to mieć ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Kraj nie był całkowicie pozbawiony litu, ale od lat 60. w dużej mierze polegał na kopalni Silver Peak w Nevadzie. Tymczasem analitycy przewidują, że globalny popyt na lit może do 2040 roku wzrosnąć nawet ośmiokrotnie względem światowej produkcji z 2022 roku.

Komercyjne wydobycie nowych złóż, takich jak te w McDermitt czy wcześniej odkryte pokłady w Arkansas, może więc odegrać kluczową rolę w wojnie handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami w nadchodzących dekadach, a doświadczenia z tego odkrycia pomogą w identyfikacji kolejnych zasobów.