mObywatel 3.0 pozwala na inwestycje. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo

Nie przeszkadza to jednak oszustom się pod niego podszywać. Co więcej, sugerują oni, że aplikacja w nowej wersji pozwoli na bezpieczne i szybkie wzbogacenie się na pewnych inwestycjach. To oczywiście jest zwykłe oszustwo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywy mObywatel 3.0

Przed oszustwem ostrzega CSIRT KNF. Proceder ten działa w dość prosty sposób: użytkownik przegląda internet i znajduje w nim informacje o nowym mObywatelu oraz funkcji, która pozwala zarabiać dzięki niemu. Następnie może poczytać o nim więcej na stronach udających popularne serwisy informacyjne, co ma podbić wiarygodność znalezionej informacji.