Bezpieczeństwo

mObywatel 3.0 pozwala na inwestycje. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo

Zacznijmy od najważniejszego: mObywatel 3.0 nie istnieje. Jego premiera jest planowana na listopad 2026 roku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
mObywatel 3.0 pozwala na inwestycje. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo

Nie przeszkadza to jednak oszustom się pod niego podszywać. Co więcej, sugerują oni, że aplikacja w nowej wersji pozwoli na bezpieczne i szybkie wzbogacenie się na pewnych inwestycjach. To oczywiście jest zwykłe oszustwo. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywy mObywatel 3.0

mObywatel 3.0 pozwala na inwestycje. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo

Przed oszustwem ostrzega CSIRT KNF. Proceder ten działa w dość prosty sposób: użytkownik przegląda internet i znajduje w nim informacje o nowym mObywatelu oraz funkcji, która pozwala zarabiać dzięki niemu. Następnie może poczytać o nim więcej na stronach udających popularne serwisy informacyjne, co ma podbić wiarygodność znalezionej informacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
-24.87 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 175.12 zł
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Fioletowy
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Fioletowy
-241.15 zł
590.15 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Fioletowy
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Fioletowy
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Jeśli ofiara dała się nabrać, to przechodzi na stronę mObywatela 3.0, gdzie musi się zarejestrować, podając swoje dane. Ich kradzież to dopiero początek. Po czasie kontaktuje się z nią oszust twierdzący, że pomoże jej w inwestycji i zachęca do wpłacania pieniędzy. Jak nietrudno się domyślić, te nie trafiają na konto inwestycyjne, tylko na konto oszusta. A raczej jedno z kont słupów, których celem jest zatarcie śladów transakcji. 

Image
telepolis
bezpieczeństwo mObywatel oszustwo mObywatel 3.0 Oszustwo mObywatel
Zródła zdjęć: CSIRT KNF, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: CSIRT KNF