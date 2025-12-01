Laptop gamingowy z RTX 3050, 4050 czy 5050? Który będzie lepszy?

Nowe generacje kart graficznych nie tylko poprawiły wydajność, ale też wprowadziły technologie oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę, co do tej pory było największą bolączką budżetowych laptopów gamingowych. Dziś nawet notebook z RTX 3050 jest w stanie obsłużyć wiele współczesnych gier, a modele z RTX 4050 i RTX 5050 oferują jeszcze większe możliwości. Tylko który z nich wybrać? Ten tańszy, sprawdzony, czy może nowszy i bardziej przyszłościowy, ale zdecydowanie droższy? Oto odpowiedź!

Laptop z RTX 3050 vs. 4050 vs. 5050 - różnice

Choć wszystkie trzy karty należą do tej samej linii produktowej, ich możliwości różnią się bardziej, niż mogłoby się wydawać. RTX 3050 opiera się na architekturze Ampere i korzysta z układu GA107. Posiada 2048 rdzeni CUDA, 64 rdzenie Tensor i 16 rdzeni RT odpowiedzialnych za obsługę ray tracingu. Jego taktowanie w trybie Boost sięga 1740 MHz, a moc (TGP) w zależności od laptopa waha się między 35 a 80 W. Karta ma 4 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali, co daje przepustowość 176 GB/s i jest to jedna z głównych bolączek poprzedniej generacji. To podstawowa konfiguracja, która dobrze radzi sobie z grami e-sportowymi i mniej wymagającymi tytułami, bo w nowszych grach 4 GB VRAM może już stanowić realne ograniczenie.

Kolejnym krokiem w ewolucji mobilnych GPU jest RTX 4050, zbudowany na architekturze Ada Lovelace i chipie AD107. Tutaj liczba rdzeni CUDA wzrasta do 2560, a Tensor i RT Cores do odpowiednio 80 i 20. Taktowanie Boost sięga 2370 MHz, a TGP może sięgać nawet 115 W w wydajniejszych konstrukcjach. W porównaniu z RTX 3050 różnica jest wyraźna, bo karta oferuje nie tylko więcej mocy obliczeniowej, ale też obsługuje technologię DLSS 3 z generowaniem klatek i oferuje 6 GB pamięci o nieco wyższej przepustowości 192 GB/s.

Najświeższa odsłona kart dla „tanich” laptopów gamingowych to RTX 5050, oparty na architekturze Blackwell i procesorze graficznym GB207. Na papierze ma podobną liczbę rdzeni CUDA co 4050, bo 2560, ale pracuje z wyższym taktowaniem Boost do 2662 MHz i wspiera nowsze standardy. Kluczowa różnica tkwi jednak w pamięci. Tutaj mamy już 8 GB GDDR7 na 128-bitowej magistrali i przepustowość 384 GB/s. To ogromny skok, który ma duże znaczenie przy wyższych rozdzielczościach i bardziej złożonych grach, szczególnie tych z aktywnym śledzeniem promieni. TGP w zależności od modelu laptopa waha się od 35 do 115 W.

I choć liczby są ważne, nie oddają pełnego obrazu. Różnice między generacjami to nie tylko wydajność surowa, ale też sposób, w jaki GPU radzi sobie z renderowaniem obrazu. RTX 3050 obsługuje pierwszą wersję DLSS, która skalowała rozdzielczość, ale nie potrafiła generować dodatkowych klatek. W RTX 4050 wprowadzono DLSS z tzw. Frame Generation, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia dodatkowych klatek w czasie rzeczywistym, zwiększając płynność w grach.

RTX 5050 idzie jeszcze dalej. Dzięki technologii DLSS 4 Multi Frame Generation generuje kilka klatek naraz, więc różnica w płynności sięga już kilkudziesięciu FPS w porównaniu z RTX 4050 i nawet ponad 100 w porównaniu z RTX 3050.

Wszystko tak naprawdę zależy od naszej wartości początkowej. Jeśli bez DLSS (skalowania) karta graficzna wygeneruje zaledwie 20 FPS, dodanie do niego DLSS może znacząco wpłynąć na odbiór płynności, mimo że w teorii kart graficzna bez tej technologii za dużo by nie wskórała.

Jaki laptop z RTX 3050 wybrać?



Jeśli ktoś szuka możliwie taniego laptopa do gier, który nadal poradzi sobie z większością tytułów, dobrym wyborem będzie MSI Thin 15. Model z ekranem 15,6 cala, matrycą IPS 144 Hz i procesorem Intel Core i5-12450H kosztuje zaledwie 2999 zł i ma już zainstalowany system Windows 11 Home. To laptop wyposażony w 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz z możliwością rozbudowy do 64 GB, a karta graficzna RTX 3050 pracuje tutaj z TGP 45 W, więc należy się spodziewać standardowej wydajności w grach i aplikacjach z dobrą kulturą pracy.

Sprzęt wyposażono w szybki dysk SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 512 GB, Wi-Fi 6E, LAN 1 Gbps, a także USB-C z obsługą DisplayPort. Klawiatura jest podświetlana i całość to konstrukcja dla graczy, którzy chcą wejść w świat gamingu bez konieczności wydawania fortuny, a przy tym liczą na pełnoprawny układ graficzny RTX z obsługą ray tracingu i DLSS.

Jaki laptop z RTX 4050?

Dla osób szukających nowszej technologii, RTX 4050 będzie naturalnym krokiem naprzód. W tym segmencie również króluje MSI Thin 15, tym razem w wersji z procesorem Intel Core i5-13420H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB SSD. Kosztuje 3249 zł i stanowi jeden z najlepszych wyborów w kategorii „tani gaming”. Możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB, matryca IPS Full HD 144 Hz oraz system Windows 11 i niczego więcej tak naprawdę do szczęścia nie potrzeba.

Karta RTX 4050 w tej konfiguracji działa z TGP 75 W i pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki w grach AAA w rozdzielczości Full HD, szczególnie w połączeniu ze wspomnianym wcześniej DLSS Frame Generation.

Alternatywą dla osób preferujących większy ekran może być MSI Katana 17 z tą samą kartą graficzną. Tutaj mamy procesor i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD i 17,3-calową matrycę IPS o odświeżaniu 144 Hz. Laptop jest wyposażony w Wi-Fi 6E, USB-C, gigabitowy LAN i system Windows 11 Home. To propozycja dla graczy, którzy wolą większy obraz i nie planują często przenosić komputera.

Jaki laptop z RTX 5050?

Najbardziej przyszłościowym wyborem będzie MSI Katana 15 HX z procesorem Intel Core i7-14650HX, 16 GB RAM i kartą RTX 5050. Laptop kosztuje 4199 zł i stanowi znakomity kompromis pomiędzy wydajnością a ceną, szczególnie że w porównaniu specyfikacji bliżej jej do RTX 4060, aniżeli 4050. Na pokładzie znajduje się ekran 15,6 cala o rozdzielczości 2560x1440 i odświeżaniu 165 Hz, a zatem dochodzi tu również istotny upgrade względem poprzednich laptopów z tej serii. GPU pracuje z wysokim TGP 115 W, więc w grach można liczyć na stabilną liczbę klatek, nawet setki z DLSS MFG.

Laptop oferuje szybkie Wi-Fi 6, LAN 1 Gbps, podświetlaną klawiaturę i pełen zestaw portów, w tym USB-C z obsługą DisplayPort. I powiemy szczerze, że taki laptop z RTX 5050 może spokojnie powalczyć ze znacznie droższymi konstrukcjami poprzedniej generacji.

RTX 3050 vs 4050 vs 5050 - podsumowanie

Wybór między RTX 3050, 4050 a 5050 w laptopie sprowadza się do jednego -budżetu. Każda z tych kart oferuje coś innego i ma swoją grupę odbiorców. RTX 3050 to opcja dla początkujących graczy, którzy chcą solidnej wydajności w ultraniskiej cenie. RTX 4050 zapewnia dużo lepszy balans między mocą a ceną, wprowadzając DLSS 3 z FG i większą liczbę rdzeni. Natomiast RTX 5050 to już pełnoprawna karta nowej generacji z obsługą DLSS MFG i pamięcią GDDR7, która wynosi mobilny gaming na znacznie wyższy poziom. Względem RTX 4050 o podobnym zapasie mocy wynikającym z TGP, 5050 będzie od niego o ok. 20% wydajniejsza i to bez DLSS MFG, którego 4050 zwyczajnie nie obsługuje.

Biorąc pod uwagę aktualne ceny, dopłata do MSI Katana 15 HX z RTX 5050 w wysokości około 900 zł w porównaniu do modeli z RTX 4050 wydaje się racjonalna. Zyskujemy nie tylko lepszą kartę, ale też dłuższą żywotność sprzętu i wyraźnie wyższą płynność w grach obsługujących nowy DLSS. I niech ta odpowiedź będzie konkluzją całego artykułu.