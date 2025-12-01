Sprzęt

Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

Smartfon OnePlus 15R, zegarek OnePlus Watch Lite oraz tablet OnePlus Pad Go 2 – te trzy nowości już czekają na swoją premierę. Producent ujawnił kolejne informacje na ich temat.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

OnePlus 15R, OnePlus Watch Lite i OnePlus Pad Go 2 zadebiutują 17 grudnia, a im bliżej premiery, tym więcej szczegółów ujawnia producent, co uzupełnia krążące wcześniej przecieki.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus 15R wiele czerpie z flagowego modelu OnePlus 15. Także i w nim znajdzie się nowy system fotograficzny Detailmax Engine, co oznacza, że w smartfonie zastosowano te same algorytmy fotografii obliczeniowej, które znajdują się w OnePlus 15. Nie zabraknie również fotograficznych funkcji Ultra Clear Mode, Clear Burst oraz Clear Night Engine, zwiększających jakość obrazów w różnych warunkach oświetleniowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui ONEPLUS Sandstone Magnetic do OnePlus Nord 5 Czarny
Etui ONEPLUS Sandstone Magnetic do OnePlus Nord 5 Czarny
0 zł
89 zł - najniższa cena
Kup teraz 89 zł
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 8/256GB 6.83" 144Hz Szary
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 8/256GB 6.83" 144Hz Szary
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Producent potwierdził także, że OnePlus 15R, jako pierwszy na świecie, będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Pod maska znajdziemy również nowy chip Wi-Fi G2, który zapewnia stabilne połączenie Wi-Fi niezależnie od miejsca, a także Touch Response Chip, dzięki któremu urządzenie reaguje na dotyk z większą czułością.

Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

Wiemy też już na pewno, że OnePlus 15R będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED 1.5K o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Ekran wyróżnia się także zagęszczeniem pikseli na poziomie 450 ppi oraz jasnością od 1800 nitów schodzącą aż do 2 nitów domyślnie lub 1 nita.

Więcej ustaleń na temat OnePlus 15R w tym wpisie.

OnePlus Pad Go 2

O tablecie OnePlus Pad Go 2 dotąd było słychać nieco mniej, a to dość ciekawy sprzęt. Nazwa wskazuje na tańszy model, ale znalazł się w nim całkiem obiecujący ekran o przekątnej 12,1 cala (30,73 cm) i rozdzielczości 2.8K (284 piksele na cal). Do tego zaoferuje szczytową jasność 900 nitów oraz 98% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3. Wspiera także standard Dolby Vision oraz zapewnia całodzienny komfort użytkowania dzięki certyfikacji TÜV Rheinland Smart Care 4.0.

Producent zdradził także, że OnePlus Pad Go 2 będzie wyposażony w autorski system multitaskingu Open Canvas. Dzięki intuicyjnym gestom użytkownicy mogą łatwo włączać tryb podzielonego ekranu i swobodnie przełączać się między wieloma oknami.

Wiadomo też, że OnePlus Pad Go 2 wyróżnia się wykończeniem z matowego szkła Anti-Glare i będzie dostępny w dwóch kolorach: Shadow Black (czarny) oraz Lavender Drift (lawendowy). Wariant Shadow Black to pierwszy tablet OnePlus oferujący obsługę 5G. Wraz z urządzeniem zadebiutuje również OnePlus Pad Go 2 Stylo – pierwszy w tej serii zintegrowany rysik.

Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

OnePlus Watch Lite

Już wcześniej OnePlus zapowiadał, że OnePlus Watch Lite to zegarek, który ma dostarczyć zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji, ale w przystępnej cenie. Producent zdradził teraz, że model ten ma dwupasmowy GPS i wyróżnia się ponad 100 trybami sportowymi z funkcją automatycznego obliczania kluczowych parametrów, takich jak VO₂ Max i próg mleczanowy po treningach. 

OnePlus Watch Lite zaoferuje także kompleksowy system monitorowania zdrowia, w tym funkcję 60s Wellness Overview, która w minutę zmierzy kilka wskaźników pracy organizmu. Pomoże w tym 8-kanałowy czujnik tętna i 16-kanałowy czujnik saturacji krwi. Atutem OnePlus Watch Lite ma być też długowieczną baterią, umożliwiającą nawet 10 dni normalnego użytkowania.

Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

Smartwatch wyróżnia się wykończeniem premium Phantom Black ze stali nierdzewnej 316L. Specjalnie obrabiana powierzchnia zwiększa odporność na zarysowania, jednocześnie zachowując matowy wygląd.

OnePlus Watch Lite ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,46 cala, który jest chroniony odpornym na uderzenia szkłem i osiąga szczytową jasność 3000 nitów w trybie Sport. Jednocześnie oferuje standardową jasność 600 nitów podczas codziennego użytkowania.

Zegarek wprowadza również funkcję parowania dwóch telefonów jednocześnie – nawet w konfiguracjach Android & Android lub Android & iPhone. Zapewnia to użytkownikom zsynchronizowane powiadomienia i alerty połączeń na obu telefonach.

Image
telepolis
oneplus OnePlus 15R OnePlus Watch Lite OnePlus Pad Go 2
Zródła zdjęć: OnePlus