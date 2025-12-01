Potrójna premiera OnePlus: smartfon, zegarek i tablet. Nowe szczegóły

OnePlus 15R, OnePlus Watch Lite i OnePlus Pad Go 2 zadebiutują 17 grudnia, a im bliżej premiery, tym więcej szczegółów ujawnia producent, co uzupełnia krążące wcześniej przecieki.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus 15R wiele czerpie z flagowego modelu OnePlus 15. Także i w nim znajdzie się nowy system fotograficzny Detailmax Engine, co oznacza, że w smartfonie zastosowano te same algorytmy fotografii obliczeniowej, które znajdują się w OnePlus 15. Nie zabraknie również fotograficznych funkcji Ultra Clear Mode, Clear Burst oraz Clear Night Engine, zwiększających jakość obrazów w różnych warunkach oświetleniowych.

Producent potwierdził także, że OnePlus 15R, jako pierwszy na świecie, będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Pod maska znajdziemy również nowy chip Wi-Fi G2, który zapewnia stabilne połączenie Wi-Fi niezależnie od miejsca, a także Touch Response Chip, dzięki któremu urządzenie reaguje na dotyk z większą czułością.

Wiemy też już na pewno, że OnePlus 15R będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED 1.5K o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Ekran wyróżnia się także zagęszczeniem pikseli na poziomie 450 ppi oraz jasnością od 1800 nitów schodzącą aż do 2 nitów domyślnie lub 1 nita.

Więcej ustaleń na temat OnePlus 15R w tym wpisie.

OnePlus Pad Go 2

O tablecie OnePlus Pad Go 2 dotąd było słychać nieco mniej, a to dość ciekawy sprzęt. Nazwa wskazuje na tańszy model, ale znalazł się w nim całkiem obiecujący ekran o przekątnej 12,1 cala (30,73 cm) i rozdzielczości 2.8K (284 piksele na cal). Do tego zaoferuje szczytową jasność 900 nitów oraz 98% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3. Wspiera także standard Dolby Vision oraz zapewnia całodzienny komfort użytkowania dzięki certyfikacji TÜV Rheinland Smart Care 4.0.

Producent zdradził także, że OnePlus Pad Go 2 będzie wyposażony w autorski system multitaskingu Open Canvas. Dzięki intuicyjnym gestom użytkownicy mogą łatwo włączać tryb podzielonego ekranu i swobodnie przełączać się między wieloma oknami.

Wiadomo też, że OnePlus Pad Go 2 wyróżnia się wykończeniem z matowego szkła Anti-Glare i będzie dostępny w dwóch kolorach: Shadow Black (czarny) oraz Lavender Drift (lawendowy). Wariant Shadow Black to pierwszy tablet OnePlus oferujący obsługę 5G. Wraz z urządzeniem zadebiutuje również OnePlus Pad Go 2 Stylo – pierwszy w tej serii zintegrowany rysik.

OnePlus Watch Lite

Już wcześniej OnePlus zapowiadał, że OnePlus Watch Lite to zegarek, który ma dostarczyć zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji, ale w przystępnej cenie. Producent zdradził teraz, że model ten ma dwupasmowy GPS i wyróżnia się ponad 100 trybami sportowymi z funkcją automatycznego obliczania kluczowych parametrów, takich jak VO₂ Max i próg mleczanowy po treningach.

OnePlus Watch Lite zaoferuje także kompleksowy system monitorowania zdrowia, w tym funkcję 60s Wellness Overview, która w minutę zmierzy kilka wskaźników pracy organizmu. Pomoże w tym 8-kanałowy czujnik tętna i 16-kanałowy czujnik saturacji krwi. Atutem OnePlus Watch Lite ma być też długowieczną baterią, umożliwiającą nawet 10 dni normalnego użytkowania.

Smartwatch wyróżnia się wykończeniem premium Phantom Black ze stali nierdzewnej 316L. Specjalnie obrabiana powierzchnia zwiększa odporność na zarysowania, jednocześnie zachowując matowy wygląd.

OnePlus Watch Lite ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,46 cala, który jest chroniony odpornym na uderzenia szkłem i osiąga szczytową jasność 3000 nitów w trybie Sport. Jednocześnie oferuje standardową jasność 600 nitów podczas codziennego użytkowania.