OnePlus 15R będzie lepszy niż flagowy model. Przynajmniej w jednym

Z oficjalnych zapowiedzi producenta wiemy już, że OnePlus 15R zadebiutuje 17 grudnia jako tańsza alternatywa dla flagowego OnePlus 15. Nowość od razu będzie dostępna w globalnej dystrybucji, w tym w Polsce. Tego samego dnia producent pokaże tablet OnePlus Pad Go 2 oraz zegarek OnePlus Watch Lite.

Choć do premiery jest jeszcze trochę czasu, na temat OnePlus 15R wiadomo już prawie wszystko. Smartfon trafi na rynek globalny jako odpowiednik chińskiego modelu OnePlus Ace 6T, przy czym niektóre elementy specyfikacji mogą się różnić. Sporo informacji na temat OnePlus 15R ujawnił już też producent.

I tak OnePlus potwierdził już, że wariant Ace 6T otrzyma baterię 8300 mAh z przewodowym ładowaniem 100 W, co oznacza ogniwo o 1000 mAh większe niż w OnePlus 15 (7300 mAh). Jest bardzo możliwe, że OnePlus 15R zachowa taką pojemność i moc ładowania, choć jednocześnie w przeciekach wymieniane równe 8000 mAh. W obydwu przypadkach nowy smartfon będzie lepszy niż flagowa piętnastka i zapewni jeszcze dłuższy czas pracy.

Wiadomo już, że OnePlus 15R ma obudowę w tym samym stylu, co flagowy OnePlus 15, z charakterystyczną wyspą aparatów oraz płaską metalową ramką. Konstrukcja ma się wyróżniać wysoką odpornością potwierdzaną normami IP66, IP68, IP69 i IP69K, co oznacza przygotowanie na kurz, wodę i trudniejsze warunki użytkowania. Urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Charcoal Black (czarny) oraz Mint Breeze (miętowy).

Smartfon ma być wyposażony w ekran o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 165 Hz, a więc większy niż w modelu flagowym, ale o nie gorszych innych parametrach. Producent podkreśla też bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza. Za wydajność będzie odpowiadać Snapdragon 8 Gen 5, czyli nieco okrojona wersja topowego układu (nie w wersji Elite). Całość uzupełnią szybkie pamięci LPDDR5X i UFS 4.1, co na pewno przełoży się na wysoką wydajność telefonu, krótkie czasy ładowania aplikacji i gier oraz ich sprawne działanie w tle.