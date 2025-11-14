Sprzęt

OnePlus 15R na horyzoncie. Producent zapowiada premierę

Po premierze flagowego OnePlus 15 przyszedł czas na jego „młodszego brata”, czyli OnePlus 15R. Smartfon doczeka się premiery w przyszłym miesiącu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:59
0
OnePlus 15R na horyzoncie. Producent zapowiada premierę

OnePlus 15 wchodzi od wczoraj na globalne rynki, a debiutowi towarzyszy oficjalna zapowiedz prostszego, ale wciąż dobrze wyposażonego modelu OnePlus 15R. Smartfon wejdzie na rynek w grudniu 2025 r., choć nie wiadomo jeszcze, czy od razu trafi też do Polski. 

OnePlus na razie skąpi szczegółów, ale z przecieków wynika, że OnePlus 15R będzie bazował na modelach OnePlus Ace 6 i Ace 6T. Ten pierwszy jest już znany z Chin, drugi niedługo będzie miał premierę i ma być mocniej wyposażony.

OnePlus 15R na horyzoncie. Producent zapowiada premierę

Według spekulacji OnePlus 15R będzie wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem do 165 Hz oraz jasnością szczytową sięgającą 1800 nitów. Wątpliwości dotyczą jednak zastosowanego układu SoC – będzie to albo najnowszy Snapdragon 8 Gen 5 (czyli wersja nie Elite), który trafi też do OnePlus Ace 6T lub starszy Snapdragon 8 Elite, znany już z Ace 6. Do tego OnePlus 15R otrzyma 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Na dane przewidziano od 256 GB do 1 TB pamięci w standardzie UFS 4.1.

OnePlus 15R na horyzoncie. Producent zapowiada premierę

Z przecieków wynika także, że OnePlus 15R zaoferuje akumulator o pojemności około 7800 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W, więc pod względem czasu pracy może się okazać nawet lepszym wyborem niż OnePlus 15.

Skromniejsza będzie za to sekcja foto, składająca się z głównego aparatu 50 Mpix oraz jednostki ultraszerokokątnej 8 Mpix.  Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix. System operacyjny to OxygenOS 16 bazujący na Androidzie 16. W smartfonie znajdziemy też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, podwójne głośniki, NFC oraz Bluetooth 6.0.

OnePlus 15R ma być mocnym, a zarazem bardziej przystępnym wariantem nowego flagowca OnePlus 15, skierowanym do użytkowników oczekujących topowej wydajności i dużej baterii, ale w niższej cenie niż główny model. Miejmy nadzieję, że do Polski smartfon trafi bez opóźnień. Dla przypomnienia – model poprzedniej generacji, OnePlus 13R, debiutował w Polsce jednocześnie z OnePlus 13, chociaż było to dopiero w styczniu.

oneplus OnePlus 15 OnePlus 15R
Zródła zdjęć: Telepolis.pl