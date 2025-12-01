Galaxy Z Fold8 będzie miał bliźniaka. Fani serii od razu go polubią
Równolegle z tradycyjnym, rozkładanym telefonem Galaxy Z Fold8 Samsung może wprowadzić na rynek drugi, podobny model, ale o nieco innych rozmiarach i proporcjach. W sumie więc zobaczymy dwa „foldy ósemki”.
Na trop nowego Galaxy Z Folda wpadł portal Smartprix. Jak zwraca uwagę autor publikacji, w bazie danych GSMA znalazło się urządzenie o numerze SM-F971U. Wcześniej podobne oznaczenie pojawiało się już w przeciekach, mówiło się, że to może kolejny wariant w linii Galaxy Z Flip, jednak nowy wpis w bazie danych ucina te spekulacje. Na podstawie analizy oznaczeń, stosowanych przez Samsunga, oraz wszystkich innych zebranych informacji można wysnuć wniosek, że jest to drugi przedstawiciel linii Galaxy Z Fold, który zadebiutuje obok standardowego modelu Galaxy Z Fold8 (oczekiwanego jako SM-F976).
Tajemniczy model SM-F971U może być odpowiedzią na narzekania fanów serii Galaxy Z Fold. Wygląda na to, że Samsung zamierza w końcu rozwiązać jeden z jej mankamentów, czyli wąski ekran zewnętrzny i wciąż zbyt jamnikowe proporcje obudowy. Co prawda w najnowszym modelu Galaxy Z Fold7 to się trochę zmieniło na plus, ale najwyraźniej producent zamierza iść za ciosem i chce zewnętrznie upodobnić Z Folda do zwykłego smartfonu.
Przytaczana przez Smartprix dokumentacja GSMA ujawnia, że nowy, szerszy Galaxy Z Fold8 po złożeniu będzie niższy w pionie, ale szerszy w poziomie, przypominając formatem paszport lub właśnie tradycyjny smartfon. Celem Samsunga ma być połączenie dwóch paneli o proporcjach 18:9. Po rozłożeniu stworzą one ogromny wyświetlacz o niemal idealnie kwadratowych proporcjach 18:18. Taka konstrukcja ma znacząco poprawić wielozadaniowość, pozwalając na wygodne korzystanie z dwóch aplikacji obok siebie bez konieczności obracania urządzenia.
Z tego więc wynika, że w 2026 roku Samsung po raz pierwszy w historii planuje wypuścić dwa różne modele z serii Galaxy Z Fold jednocześnie:
- Galaxy Z Fold8 (wewnętrzne oznaczenie producenta Q8, model SM-F976) - klasyczna kontynuacja serii dla fanów obecnego formatu,
- nowy, szerszy Galaxy Z Fold (oznaczenie H8, model SM-F971) – urządzenie dla osób szukających telefonu i mini tabletu w jednym, ale o szerszych proporcjach.
Choć takie doniesienia mogą wydawać się dziwne, w sumie szlak już został przetarty modelem Z Flip7 FE, czyli drugim klapkowcem, uzupełniającym podstawowy model Z Flip7. Tym razem może powstanie szerszy Galaxy Z Fold8 FE? Oczywiście ostateczna nazwa pozostaje jeszcze w sferze domysłów, ale bez względu na to doniesienia o szerszym wariancie rozkładanego telefonu Samsunga brzmią bardzo interesująco.