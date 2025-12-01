NVIDIA pierwszym i jedynym klientem dla przełomowej technologii TSMC

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na układy do zastosowań AI, NVIDIA przyspiesza produkcję chipów Blackwell Ultra i jednocześnie naciska na TSMC, by zwiększyło tempo budowy fabryki P3. To właśnie tam mają powstawać masowo układy Rubin, wykorzystujące litografię 3 nm, będącą krokiem naprzód względem technologii 4 nm stosowanej w obecnych chipach. W ubiegłym miesiącu szacowano, że moce produkcyjne TSMC dla procesu 3 nm mogą osiągnąć do końca roku poziom 160 tys. wafli.

Zieloni sprzedają na pniu wszystko co wyprodukują

Jeśli te szacunki okażą się trafne, potwierdzi to słowa CEO NVIDII, Jensena Huanga, który podczas wydarzenia GTC US 2025 zapowiedział, że produkcja układów Vera Rubin ruszy w 2026 roku, a pierwsze dostawy mogą trafić na rynek już w trzecim kwartale tego samego roku.

Z kolei proces TSCM A16 (klasy 1,6 nm), będący następcą N2P (2 nm), najprawdopodobniej posłuży do produkcji generacji NVIDIA Feynman. Tajwańczycy obiecują 8-10% wzrostu wydajności, 15-20% niższe zużycie energii oraz 7-10% wyższą gęstość tranzystorów względem N2P.

Jako największy klient TSMC, NVIDIA może może liczyć nie tylko na wczesny dostęp do tej technologii, lecz także na priorytetowe dostawy. Współpraca obu firm stale się zacieśnia dzięki boomowi na AI. Niedawno wspólnie świętowano wyprodukowanie pierwszego wafla Blackwell na terenie USA, a obie strony mają prowadzić rozmowy o dalszym pogłębianiu partnerstwa, by zmniejszyć ryzyko ograniczeń po stronie podaży.