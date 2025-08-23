Aplikacje

Ważna nowość w Dysku Google. Przyspieszy Ci pracę

Dysk Google otrzymał ważną zmianę. Dotyczy ona edycji plików udostępnianych na tej platformie i mocno ułatwi ona życie osobom, które często potrzebują edytować zawartość na Dysku.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:59
0
Szybsza obróbka wideo

Dalsza część tekstu pod wideo

Google wprowadza ważną zmianę dla użytkowników Dysku Google korzystających z abonamentu Google Workspaces (dla firm), posiadaczy subskrypcji Google AI Pro/Ultra i Gemini Education/Education Premium. Dzięki nowej funkcji, posiadacze tych abonamentów będą mogli edytować pliki wideo bezpośrednio w przeglądarce bez konieczności pobierania danego pliku.

W ten sposób, przeglądając pliki w Dysku Google, posiadacze wyż. wym. abonamentów, zobaczą fioletową ikonkę Google Vids przy plikach wideo. Kliknięcie na filmik sprawi, że uruchomi się on w przeglądarce w aplikacji Google Vids, skąd można go skrócić, obrobić i dołożyć do niego np. muzykę, tekst i inne dodatkowe elementy.

Nowa funkcja dotyczy plików w formatach: MP4, Quicktime (MOV), OGG i WebM. Muszą być one jednak krótsze niż 35 minut i zajmować mniej niż 4 GB, aby skorzystać z edytowania w przeglądarce.

W tym momencie nowość Google jest przede wszystkim zoptymalizowana pod komputery osobiste i przeglądarki Chrome, Edge (Windows) i Firefox. Inne przeglądarki mogą również ją obsługiwać, ale w niepełnym stopniu.

Google wprowadziło aktualizację 22 sierpnia 2025 r. i może potrwać do 15 dni, zanim wszyscy użytkownicy zobaczą tę nową funkcję u siebie.

Google google drive Dysk Google google workspaces
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Police