One UI 3.0 trafia do europejskich użytkowników Note 10+

Choć według pierwotnych planów miał pojawić się dopiero w 2021 roku, Samsung zdecydował się na rozpoczęcie dystrybucji swojej nakładki dla posiadaczy Galaxy Note 10+ już teraz.

Samsung Galaxy Note 10+ to jeden z flagowców firmy Samsung z 2019 roku. Dzisiaj jego użytkownicy w Niemczech otrzymali aktualizację oprogramowania o nazwie N975FXXU6ETLL, która przynosi najnowszą wersję nakładki One UI, czyli One UI 3.0. Oznacza to, że rozpoczęła się już jej dystrybucja na Europę - dwa dni wcześniej, niż zakładały to plany firmy Samsung. Wcześniej w tym miesiącu otrzymały go flagowce z linii S, czyli S20 i jego warianty, a w styczniu ma trafić także do modeli Z Fold, Z Flip oraz S10.

Nakładka One UI 3.0 przynosi wiele poprawek technicznych i wizualnych, m.in. cień pod powiadomieniami, ich nowe okienka, umożliwia również szybszy dostęp do widżetów oraz usprawnia ekran blokady. Jest przeznaczona do używania z systemem Android 11. Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz już do niej dostęp, sprawdź Aktualizację oprogramowania w ustawieniach telefonu.

Źródło tekstu: MS PowerUser