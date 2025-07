Google właśnie odpicował Twój telewizor. Za darmo

Zmiana w Android TV

Co się zmieniło? Na ekranie głównym systemu Android TV pojawiło się więcej zakładek. Obok "Play Next" urządzenie wyświetla teraz najpopularniejsze filmy i seriale, filmy, które sprzedają się najlepiej, a także "Trending on Google", czyli rzeczy, które w ostatnim czasie zyskują na popularności.