x-kom znowu drwi z konkurencji. Ten sprzęt gamingowy kupisz za pół ceny

Silver Monkey X Lutung Black pozornie wygląda jak zwykła mysz biurowa. Tak naprawdę jednak skrywa w sobie wszechstronną gamingową bestię wyposażoną w dwa dodatkowe, programowalne przyciski pod prawym kciukiem, oraz sensor 10 000 dpi . Dziś, do 22:00 lub do wyczerpania zapasów możecie ją kupić za pół ceny, czyli jedyne 64,50 zł .

Silver Monkey X Lutung Black

Mysz ta oferuje aż trzy sposoby łączności. Pierwszy z nich, przewodowy wykorzystuje złącze USB-C, do którego musimy podłączyć kabel. W trybie tym możemy także ładować jej akumulator, co jest znacznym udogodnieniem, kiedy ten padnie. Kolejnym sposobem łączności jest ta przez adapter 2,4 GHz. Jego plusem jest to, że oferuje on wyższą stabilność, niż Bluetooth, a jednocześnie mniejsze opóźnienia. Oczywiście zajmuje przy tym jeden port USB. Mamy także łączność Bluetooth, która idealnie sprawdzi się w przypadku laptopów. A wszystko to za jedyne 64,50 zł.