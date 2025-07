Oszukali ją na 10 tys. zł. mBank oddał kasę, a teraz chce ją z powrotem

Chociaż na prawo i lewo media informują o różnych atakach i metodach oszustw, stosowanych przez cyberprzestępców, to wciąż wiele osób daje się nabrać. Przykładem tego jest klientka mBanku. Jednak nie to jest w całej sytuacji najdziwniejsze. Szokować może to, że bank zwrócił jej utracone pieniądze, a teraz sam domaga się ich zwrotu. Sprawę opisuje Bankier.pl .

Zwrot zwróconych pieniędzy

No i właśnie do tego doszło. mBank przysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty. Bank argumentuje, że doszło do rażącego niedbalstwa ze strony klientki, a z tego powodu sama jest winna utraconych pieniędzy. Jakby tego było mało, w zakładce kredyty Pani Monice pojawiła się kwota zadłużenia właśnie w wysokości 10 tys. zł, chociaż ma zastrzeżony PESEL, więc bank nie mógł jej "udzielić" kredytu.