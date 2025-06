ZUS udostępni nasze dane bankom, ale pod jednym warunkiem

Rząd przyjął we wtorek 24 czerwca projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ten został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma on na celu uproszczenie udostępniania naszych danych uprawnionym podmiotom — informuje prawo.pl .

Bank weźmie nasze dane z ZUS

Nowelizacja ustawy ma ograniczyć niepotrzebną biurokrację i ułatwić życie przedsiębiorców. Ci będą mogli wyrazić jednorazową zgodę na udostępnienie swoich danych z ZUS uprawnionym do tego podmiotom. W zakres informacji wchodzą:

Ma to znacząco przyspieszyć niektóre procedury. Co ważne, przepisy na razie jeszcze nie weszły w życie. Stanie się to dopiero po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie od 1 lipca 2026 roku.