Action szaleje. Konkurencja chce fortunę a tu to kilka dych

Podczas wycieczek i długich podróży zbyt wiele powerbanków to problem, a nie rozwiązanie. Są ciężkie, zajmują sporo miejsca, a prędzej czy później jeśli nie masz dostępu do zasilania, staną się tylko i wyłącznie balastem . Na szczęście Action ma nowość, która rozwiązuje ten problem.

Panel solarny z Action

Wybitnie dobrze wycenioną nowość. Mowa tu w końcu o składanym panelu fotowoltaicznym, który może być Wasz za jedyne 59,95 zł. W większych sklepach za takie urządzenia należy zapłacić od kilkuset do ponad tysiąca złotych. I owszem, są zwykle mocniejsze. Tu jednak mamy do czynienia z 20-watową konstrukcją, która spokojne wystarczy do uzupełniania energii w powerbanku.