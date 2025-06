Wystarczy chwila i wyczyszczą Ci konto. Kłopoty murowane

Już na początku roku odnotowaliśmy w Polsce znaczące incydenty. Otóż klienci PKO Banku Polskiego byli przez cyberprzestępców zachęcani do pobrania fałszywej aplikacji bankowej. Fałszywa aplikacja nazwana roboczo NGate nakłaniała ofiary do wprowadzenia wrażliwych informacji, takich jak identyfikator klienta banku, data urodzenia oraz kod PIN, a następnie zweryfikowanie tożsamości przez przyłożenie karty do telefonu. Przechwycony sygnał z karty pozwalał oszustom wypłacać gotówkę z bankomatu.

mówi Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.