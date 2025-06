Google zmienia zasady. Gemini wejdzie z butami w naszą prywatność

Google Gemini samo w sobie jest przyjemnym modelem językowym. Jednak żeby mógł on w pełni rozwinąć skrzydła na naszych smartfonach, to konieczne jest przyznanie mu uprawnień do poszczególnych aplikacji zewnętrznych, jak Telefon, Wiadomości, ustawienia i wiele innych. Mamy nad tym jednak całkowitą kontrolę. To się jednak zmieni.