Ratownik w 1,5 minuty? Ta aplikacja może Ci uratować życie

Wykonywaliśmy doświadczenia na wersjach przedprodukcyjnych aplikacji i wynika z nich, że czas od naciśnięcia przycisku na smartfonie do obecności ratownika na miejscu wynosi od 1,5 do 3,5 minuty. Jest to ważne zarówno w mniejszych miejscowościach, gdzie czas dotarcia ratowników medycznych może być wydłużony, jak i w tych większych, gdzie osoba posiadająca kwalifikacje do udzielenia pierwszej pomocy może być w sąsiedniej klatce schodowej, a my możemy o tym nie wiedzieć. Będzie to rozwiązanie zbliżone do taksówki wzywanej za pośrednictwem aplikacji.

Waldemar Pawlak, senator, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych