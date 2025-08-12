Aplikacje

Masz taki telefon? Google porzuca swoją nawigację

Google porzuca wsparcie dla swojej nawigacji Waze na starszych telefonach z Androidem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz taki telefon? Google porzuca swoją nawigację

Minęło już 12 lat odkąd Google kupił aplikację Waze za 1,3 mld dolarów. Chociaż pod wieloma względami jest to usługa podobna do Map Google, to jednak wciąż jest rozwijana. Niestety, w najbliższym czasie dostęp do niej stracą posiadacze starszych telefonów z Androidem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Waze nie dla tych telefonów

Wkrótce appka Waze przestanie być dostępna dla posiadaczy starszych urządzeń z Androidem. Aktualnie aplikacja wymaga systemu w wersji co najmniej 8.0, ale nadchodząca aktualizacja zmieni ten wymóg. Nowe wydanie (v5.9.90) będzie wymagało Androida co najmniej w wersji 10.0.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja samochodowa i motocyklowa GARMIN Zumo XT 5.5" Europa, satelitarna, trasy dostosowane do stylu jazdy, powiadomienia o zagrożeniach na trasie
Nawigacja samochodowa i motocyklowa GARMIN Zumo XT 5.5" Europa, satelitarna, trasy dostosowane do stylu jazdy, powiadomienia o zagrożeniach na trasie
0 zł
1225 zł - najniższa cena
Kup teraz 1225 zł
Nawigacja do ciężarówki MODECOM FreeWAY CX 9.3 Plus 9" Europa Dodatkowe mapy
Nawigacja do ciężarówki MODECOM FreeWAY CX 9.3 Plus 9" Europa Dodatkowe mapy
0 zł
469.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 469.99 zł
Nawigacja do samochodów i ciężarówek TOMTOM GO Expert 7 Plus HD Premium Pack 7" Świat, satelitarna, sterowanie głosem
Nawigacja do samochodów i ciężarówek TOMTOM GO Expert 7 Plus HD Premium Pack 7" Świat, satelitarna, sterowanie głosem
0 zł
2103.48 zł - najniższa cena
Kup teraz 2103.48 zł
Advertisement

Co to oznacza dla użytkowników? Z dostępnych informacji wynika, że aplikacja na smartfonach i tabletach z Androidem 9.0 oraz 8.0 nadal będzie działać, ale nie otrzyma już żadnych aktualizacji i nowych funkcji. Jednak należy się spodziewać, że to tylko kwestia czasu. Nietrudno się domyślić, że w niedalekiej przyszłości Waze na starszych urządzeniach po prostu przestanie działać. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy.

Na szczęście nie jest to tak zła informacja, jak mogłoby się wydawać. Dzisiaj niecałe 5,8 proc. urządzeń z Androidem działać na systemie w wersji 9.0 lub starszym. 

Image
telepolis
Google Mapy Google Waze Mapy Google czy Waze
Zródła zdjęć: Vlad Ispas / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena