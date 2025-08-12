Masz taki telefon? Google porzuca swoją nawigację

Minęło już 12 lat odkąd Google kupił aplikację Waze za 1,3 mld dolarów. Chociaż pod wieloma względami jest to usługa podobna do Map Google, to jednak wciąż jest rozwijana. Niestety, w najbliższym czasie dostęp do niej stracą posiadacze starszych telefonów z Androidem.

Waze nie dla tych telefonów

Wkrótce appka Waze przestanie być dostępna dla posiadaczy starszych urządzeń z Androidem. Aktualnie aplikacja wymaga systemu w wersji co najmniej 8.0, ale nadchodząca aktualizacja zmieni ten wymóg. Nowe wydanie (v5.9.90) będzie wymagało Androida co najmniej w wersji 10.0.

Co to oznacza dla użytkowników? Z dostępnych informacji wynika, że aplikacja na smartfonach i tabletach z Androidem 9.0 oraz 8.0 nadal będzie działać, ale nie otrzyma już żadnych aktualizacji i nowych funkcji. Jednak należy się spodziewać, że to tylko kwestia czasu. Nietrudno się domyślić, że w niedalekiej przyszłości Waze na starszych urządzeniach po prostu przestanie działać. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy.