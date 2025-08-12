Minisforum M1 Pro to niepozorny maluch, który zaskakuje wydajnością
Masz mało miejsca w domu, a potrzebujesz komputera do pracy? Laptop to wcale nie jedyne rozwiązanie, a udowadnia to sprzęt prosto z Chin.
Znany w świecie Mini PC chiński producent Minisforum wprowadził do sprzedaży nowy model - M1 PRO. Tym razem postawiono na najnowsze procesory Intela z rodziny Arrow Lake, a wydajność w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencja ma sięgać do 99 TOPS.
Dzięki OCuLink można podłączyć zewnętrzną kartę graficzną
Minisforum M1 Pro to urządzenie o wymiarach 52 x 128 x 126 milimetrów i masie 600 gramów. Mamy tutaj do czynienia z procesorem Intel Core Ultra 9 285H, który wyposażono w 16 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,4 GHz. Dopełnia to układ graficzny Intel ARC 140T.
Opisywany komputer obsługuje pamięci DDR5 w formacie SO-DIMM (tj. jak do laptopów) o maksymalnej pojemności 128 GB oraz wydajności 6400 MT/s. Nie zabrakło też miejsca na dwa nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280 i z interfejsem PCI Express 4.0 x4.
Chińczycy oferują nam łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz złącze RJ-45 sparowane z 2,5-gigabitowym kontrolerem sieciowym. Panel I/O wyposażono w HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dwa USB 4 z funkcją przesyłania obrazu, OCuLink, USB 2.0 i dwa USB 3.2 Gen 1 oraz złącze słuchawkowe.
Minisforum M1 Pro znajduje się już w przedsprzedaży, a wysyłka rozpocznie się z końcem sierpnia. Wersja barebone (bez RAM i SSD) wyceniona jest na 749 euro, czyli około 3189 złotych, zaś wariant 64 GB+2 TB SSD to 1119 euro, czyli około 4759 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.