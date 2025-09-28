Poznaj Engine Pro 3.0 Boost i EP-2 3.0 Boost. Nowe fatbike'i Engwe
Engwe ogłosił premierę dwóch najnowszych modeli rowerów elektrycznych - Engine Pro 3.0 Boost i EP-2 3.0 Boost. Nowe modele przynoszą wyższą moc, większy zasięg i bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne niż kiedykolwiek wcześniej.
Engine Pro 3.0 Boost — rewolucja w mocy
Flagowy Engine Pro 3.0 Boost wyróżnia się przede wszystkim potężnym silnikiem 90Nm Boost Motor, który zapewnia o 20% większy moment obrotowy niż w poprzedniej generacji (75Nm). To przełożenie przekłada się na znacznie lepsze osiągi podczas pokonywania stromych podjazdów i szybsze przyspieszanie.
Model wyposażono w baterię Samsung 48V/15Ah o pojemności 720 Wh, która pozwala przejechać do 130 km na jednym ładowaniu. Szczególnie imponujące jest szybkie ładowanie - dzięki ładowarce 8A pełne naładowanie zajmuje zaledwie 2 godziny, względem 5 godzin w poprzednim modelu.
Konstrukcja została wzmocniona ulepszonym pełnym zawieszeniem z nowymi punktami połączenia i łożyskami, co zapewnia płynniejszą pracę, lepszy komfort jazdy i większą wytrzymałość strukturalną. Rower waży 34,7 kg i jest wyposażony w 4-calowe szerokie opony oraz 7-biegową przerzutkę Shimano Tourney.
EP-2 3.0 Boost — dostępność spotyka się z mocą
EP-2 3.0 Boost to składany rower miejski, który również otrzymał znaczące ulepszenia. Model wyposażono w silnik 75 Nm, co w połączeniu z zasięgiem do 120 km czyni go idealnym rozwiązaniem dla szerokiego grona użytkowników.
Rower oferuje funkcję boost zapewniającą natychmiastową pomoc podczas jazdy pod górę czy szybkiego ruszania. Wyposażony jest w baterie 48V 13 Ah z możliwością wyjęcia i zamkiem zabezpieczającym. Model ten ma hydrauliczne hamulce tarczowe 180 mm oraz opony 20x4,0 cala typu fatbike.
Od teraz bardziej smart
Oba modele zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym aktualizacje OTA (Over-The-Air), system antykradzieżowy IoT, śledzenie GPS i bezkluczykowy dostęp. Te funkcje, rzadko spotykane w składanych rowerach elektrycznych, znacznie podnoszą bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
Engine Pro 3.0 Boost wyceniony został w ramach przedsprzedaży na 7249 zł, podczas gdy EP-2 3.0 Boost trafił już do regularnej sprzedaży w cenie 5559 zł, z darmową wysyłką do Polski prosto z europejskiego magazynu producenta.