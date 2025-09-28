Urodzinowe przeceny w Media Expert. Nie przegap tych okazji

Pamiętacie te czasy, kiedy chodziliście do szkoły i ile razy ktoś z klasy miał urodziny, przynosił dla reszty worek słodyczy? Sprawdź, co Media Expert przyszykował dla klientów.

W tym miesiącu sieć świętuje swoje 23 urodziny. Z tej okazji na stronie sklepu czeka na Was cała masa wyjątkowych okazji. Przeceniono dziesiątki produktów z praktycznie wszystkich kategorii. Postanowiliśmy wybrać najciekawsze oferty, które obowiązkowo trzeba sprawdzić samemu.

Smartfon Motorola Moto G15 8/128 GB

Budżetowe smartfony dzielą się na dwa rodzaje: dobre i tanie oraz… cóż, po prostu tanie. Na szczęście Motorola Moto G15 zdecydowanie należy do tej pierwszej kategorii. Co więcej, w urodzinowej promocji Media Expert można zaoszczędzić na niej dodatkowych kilka złotych.

Pod względem specyfikacji to taki solidny telefon „do dzwonienia”. Czeka tu na nas duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72” i rozdzielczości 1080 x 2400, procesor MediaTek Helio G81 Extreme oraz 8 GB RAM. Spokojnie wystarczy do przeglądania Internetu czy oglądania ulubionych seriali w podróży. Co znacznie bardziej istotne, całość uzupełnia spory akumulator o pojemności 5200 mAh, który powinien wystarczyć na cały dzień komfortowej pracy. Wisienką na torcie jest Android 15 z lekkim, bardzo estetycznym interfejsem.

A można też spojrzeć na to od kompletnie innej strony i zdecydować się na zakup oczami, bo Motorola Moto G15 to bardzo ładnie prezentujący się smartfon.

Telewizor Philips 55PUS8560

Myślicie o wymianie telewizora, ale nie chcecie wydawać na niego fortuny? To doskonale się składa, bo w promocji dostępny jest Philips 55PUS8560.

Z ważnych rzeczy mamy tu panel QLED o przekątnej 55” i rozdzielczości 4K, system operacyjny Titan OS z bogatą bazą aplikacji oraz zgodność z najpopularniejszymi standardami audio, w tym Dolby Atmos i DTS:X. Jednak to, co wyróżnia telewizor marki Philips na tle konkurencji, to system podświetlenia Ambilight. Urządzenie wyposażono w kolorowe diody, które dynamicznie dopasowują kolor światła do akcji panującej na ekranie. Wygląda to niesamowicie efektownie, poprawiając odbiór obrazu na ekranie, a przy okazji redukując nieco zmęczenie wzroku podczas oglądania telewizji po zmroku.

Czy warto dla tej jednej funkcji wybrać Philips 55PUS8560? Naszym zdaniem tak. Choć wielu producentów próbowało imitować system Ambilight, jak do tej pory nikt nie zrobił tego równie skutecznie co oryginał.

Smartwatch Garmin Venu 2S

Jeśli chcecie wykorzystać ostatnie podrygi fajnej pogody i aktywnie spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, warto wyposażyć się w smartwatch z monitorowaniem aktywności. Tutaj Garmin Venu 2S wydaje się idealnym wręcz wyborem.

Na pierwszy rzut oka to po prostu elegancki damski zegarek z kopertą 40 mm. W środku drzemie jednak sporo zaawansowanej technologii, pozwalającej na monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej. Obowiązkowo znajdziemy tu wysokiej klasy pulsoksymetr, funkcję pomiaru stresu i śledzenia snu oraz tryby dedykowane ponad 1400 różnym ćwiczeniom, z których można ułożyć plan treningowy idealnie skrojony do własnych potrzeb.

Mamy tu też inne typowo smartwatchowe funkcje, w tym synchronizację powiadomień oraz odtwarzanie muzyki. Mówiąc krótko, praktyczny gadżet, który nawet jesienią potrafi skutecznie zmotywować do ruchu.

Laptop Acer Extensa 15 EX215-57-TCO

Jest wrzesień, czyli moment, kiedy wiele osób szuka laptopa do szkoły albo na studia. Jeśli chcecie kupić taki sprzęt bez wydawania fortuny, warto rzucić okiem na Acer Extensa 15 EX215-57-TCO.

Jego główne atuty to rozsądna cena i równie rozsądna specyfikacja. Wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6” oraz rozdzielczości Full HD równie dobrze sprawdzi się podczas pisania eseju i oglądania ulubionego serialu. Procesor Intel Core i7-13620H dostarcza mocy niemalże na miarę komputerów stacjonarnych i bez problemu poradzi sobie z większością aplikacji – nawet tych bardziej wymagających.

Warto także podkreślić, że mimo sporej mocy i dużego ekranu jest to sprzęt względnie kompaktowy, ponieważ całość waży poniżej 2 kg. No i nie wolno zapominać, że w cenie sprzętu mamy także system Windows 11 Home.

Laptop Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-56LP

Z kolei osoby szukające laptopa do gier powinny rzucić okiem na Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-56LP.

To jeden z tańszych modeli o tak dobrej specyfikacji. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i5-13420H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM daje to dość mocy, by komfortowo pograć w większość nowych tytułów. Sporym plusem jest fakt, że oprócz czystej mocy możemy się posiłkować zaawansowanymi technologiami firmy NVIDIA, w tym NVIDIA DLSS, które w kompatybilnych grach pozwalają uzyskać jeszcze lepsze wyniki bez dodatkowego obciążenia dla karty grafiki.

No i całość jest bardzo zgrabna jak na sprzęt dla graczy. Masa rzędu 1,95 kg przy takiej wydajności brzmi jak bardzo sensowny przelicznik. W każdym razie nic nie stoi na przeszkodzie, by po partyjce w CS-a wrzucić kompa do plecaka i zabrać go ze sobą na wykłady.

Smartwatch Amazfit Bip 6

Chcecie fajnego smartwatcha, ale takiego bez wydawania fortuny? Amazfit Bip 6 zgłasza się na życzenie.

Świetne funkcje monitorowania aktywności dzięki sensorowi BioTracker, sportowy design, choć w bardzo schludnym i eleganckim wydaniu oraz duży wyświetlacz o przekątnej 1,97” to tylko część atutów tego modelu. Równie dobrze można wspomnieć o wbudowanym module GPS wraz z bazą darmowych map czy długim czasie pracy na jednym ładowaniu, sięgającym nawet 14 dni. Już nie mówiąc o rozbudowanych opcjach personalizacji za sprawą puli ponad 400 darmowych tarcz dostępnych w aplikacji Zepp.

A, no i prawie zapomniałem – z Amazfit Bip 6 można korzystać i w parze z iPhonem, i ze smartfonami z Androidem. Nie jesteśmy przykuci do jednego ekosystemu tak jak w wielu modelach z wyższej półki.

To tylko kilka najciekawszych ofert, jakie czekają na Was podczas urodzinowej promocji Media Expert. Pełną listę okazji znajdziecie w linku poniżej. Polecam je sprawdzić, a jeśli uda się Wam tam odkryć jakąś perełkę, o której tutaj nie wspomnieliśmy, koniecznie dajcie znać w komentarzu!