Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

Ponad 4 mln w AnTuTu 11

Honor Magic8 to flagowe urządzenie chińskiego producenta, którego premiera spodziewana jest już w październiku tego roku. A przynajmniej dla rynku chińskiego, do Europy sprzęt może trafić z lekkim opóźnieniem, ale mniejszym niż marzec spodziewany dla Xiaomi 17.

W teście AnTuTu 11 telefon osiągnął imponujący wynik 4166339 punktów, w tym 1213845 dla testu CPU i 1468351 w teście GPU, 570553 w teście pamięci oraz 913890 dla testu interfejsu. Produkt Honora wypadł tym samym znacznie korzystniej niż ostatnio zaprezentowany Xiaomi 17 Pro.

W przypadku Xiaomi 17 Pro łączny wynik opiewa na zaledwie 3749435 punktów, dla CPU mamy 1,053,385, GPU uzyskał 1332311 punktów, pamięć 529807, a UX 833,932 punktów. Aż tak duże różnice w obu urządzeniach świadczyć mogą albo o problemach z systemem chłodzenia w Xiaomi, albo o konieczności istotnej poprawy oprogramowania telefonu. Jest to przy tym o tyle alarmujące, że Xiaomi 17 Pro jest już finalnym telefonem, a Honor Magic8 nie miał jeszcze swojej premiery.

Honor Magic8 - firma patrzy z optymizmem w przyszłość

Horno jest najdynamiczniej rozwijającą się marką smartfonów w Europie. W II kwartale tego roku jego sprzedaż wzrosła o imponujące 42% rok-do-roku, pozwalając chińskiemu producentowi wspiąć się na wysoką, 4. lokatę rankingu i zepchnąć niżej osłabione Realme.

Według nieoficjalnych informacji, nowość Honora przyniesie kolejny przełom w kwestii zoomu optycznego i hybrydowego. Wszystko za sprawą zastosowania peryskopowego z zoomu optycznego z ekwiwalentem ogniskowej 85 mm (F/2.6) i sensora aż 200 Mpix. Dużo mówi się też o agentowych funkcjach AI w przeszło 100 aplikacjach oraz w przeszło 3000 scenariuszy.