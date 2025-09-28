Sprzęt

Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

Stało się, na rynek zaczynają wchodzić pierwsze smartfony uzbrojone w zaprezentowanego ostatnio Snapdragona 8 Elite Gen 5. Pierwszy był Xiaomi, ale to w stronę Honora Magic8 ręce same się wyciągają.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 08:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

Ponad 4 mln w AnTuTu 11

Honor Magic8 to flagowe urządzenie chińskiego producenta, którego premiera spodziewana jest już w październiku tego roku. A przynajmniej dla rynku chińskiego, do Europy sprzęt może trafić z lekkim opóźnieniem, ale mniejszym niż marzec spodziewany dla Xiaomi 17.

Dalsza część tekstu pod wideo

W teście AnTuTu 11 telefon osiągnął imponujący wynik 4166339 punktów, w tym 1213845 dla testu CPU i 1468351 w teście GPU, 570553 w teście pamięci oraz 913890 dla testu interfejsu. Produkt Honora wypadł tym samym znacznie korzystniej niż ostatnio zaprezentowany Xiaomi 17 Pro.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR Magic 6 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR Magic 6 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Smartfon HONOR Magic V3 5G 12/512GB 7.92" 120Hz Zielony
Smartfon HONOR Magic V3 5G 12/512GB 7.92" 120Hz Zielony
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement
Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

W przypadku Xiaomi 17 Pro łączny wynik opiewa na zaledwie 3749435 punktów, dla CPU mamy  1,053,385, GPU uzyskał 1332311 punktów, pamięć 529807, a UX 833,932 punktów. Aż tak duże różnice w obu urządzeniach świadczyć mogą albo o problemach z systemem chłodzenia w Xiaomi, albo o konieczności istotnej poprawy oprogramowania telefonu. Jest to przy tym o tyle alarmujące, że Xiaomi 17 Pro jest już finalnym telefonem, a Honor Magic8 nie miał jeszcze swojej premiery.

Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

Honor Magic8 - firma patrzy z optymizmem w przyszłość

Horno jest najdynamiczniej rozwijającą się marką smartfonów w Europie. W II kwartale tego roku jego sprzedaż wzrosła o imponujące 42% rok-do-roku, pozwalając chińskiemu producentowi wspiąć się na wysoką, 4. lokatę rankingu i zepchnąć niżej osłabione Realme.

Honor Magic8 przyłapany w AnTuTu. Rozgromił Xiaomi 17 Pro

Według nieoficjalnych informacji, nowość Honora przyniesie kolejny przełom w kwestii zoomu optycznego i hybrydowego. Wszystko za sprawą zastosowania peryskopowego z zoomu optycznego z ekwiwalentem ogniskowej 85 mm (F/2.6) i sensora aż 200 Mpix. Dużo mówi się też o agentowych funkcjach AI w przeszło 100 aplikacjach oraz w przeszło 3000 scenariuszy.

Serwis innogyan dotarł do realnych zdjęć nowego modelu i to one zostały dodane to niniejszego tekstu.

Image
telepolis
honor Xiaomi 17 Pro honor magic8 honor vs xiaomi
Zródła zdjęć: innogyan, sparrowsnews
Źródła tekstu: Weibo, GSMArena, oprac. wł