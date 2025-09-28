Aplikacje

Google wprowadzi funkcję @wzmianek. Komunikatory do kosza?

Aplikacja Wiadomości, domyślne narzędzie do obsługi wiadomości SMS i RCS pod Androidem, szykuje się do premiery pożądanej nowości. Będzie to działało niczym Discord, WhastApp, Telegram, Messegner czy Slack.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 10:10
2
Google wprowadzi funkcję @wzmianek. Komunikatory do kosza?

Google pokona Metę i Telegram w dziedzinie komunikatorów?

Apple iMessages to połączenie aplikacji SMS i komunikatora internetowego, które niespodziewanie stało się dla wielu osób podstawowym komunikatorem, zarówno prywatnym, jak i służbowym. Google trochę ociągał się, by stworzyć coś podobnego, ale w końcu to się udało.

Wiadomości RCS nie dość, że działają w analogiczny sposób, to jeszcze zostały zunifikowane dla wszystkich urządzeń z Androidem i są kompatybilne ze wspomnianym rozwiązaniem Apple'a, pozwalając np. na międzyplatformowe przesyłanie zdjęć wysokiej jakości.

Teraz Google dodaje ważną nowość do czatów grupowych — oznaczanie konkretnych osób, z użyciem znaku małpki - @. Ułatwia to odnalezienie wypowiedzi kierowanych konkretnie do nas i pozwala na proste wyciszenie czatu grupowego i ograniczenie powiadomień jedynie do wzmianek.

Data premiery nowości nie jest jeszcze znana

Choć Google finalizuje szczegóły techniczne, w tym porady dotyczące użytkowania, które pojawią się po uruchomieniu funkcji, oficjalna data premiery pozostaje nieznana. Funkcja została zauważona w kodzie wersji beta Google Messages v20250511, gdzie udało się ją aktywować i przetestować.

