Google wprowadzi funkcję @wzmianek. Komunikatory do kosza?
Aplikacja Wiadomości, domyślne narzędzie do obsługi wiadomości SMS i RCS pod Androidem, szykuje się do premiery pożądanej nowości. Będzie to działało niczym Discord, WhastApp, Telegram, Messegner czy Slack.
Google pokona Metę i Telegram w dziedzinie komunikatorów?
Apple iMessages to połączenie aplikacji SMS i komunikatora internetowego, które niespodziewanie stało się dla wielu osób podstawowym komunikatorem, zarówno prywatnym, jak i służbowym. Google trochę ociągał się, by stworzyć coś podobnego, ale w końcu to się udało.
Wiadomości RCS nie dość, że działają w analogiczny sposób, to jeszcze zostały zunifikowane dla wszystkich urządzeń z Androidem i są kompatybilne ze wspomnianym rozwiązaniem Apple'a, pozwalając np. na międzyplatformowe przesyłanie zdjęć wysokiej jakości.
Teraz Google dodaje ważną nowość do czatów grupowych — oznaczanie konkretnych osób, z użyciem znaku małpki - @. Ułatwia to odnalezienie wypowiedzi kierowanych konkretnie do nas i pozwala na proste wyciszenie czatu grupowego i ograniczenie powiadomień jedynie do wzmianek.
Data premiery nowości nie jest jeszcze znana
Choć Google finalizuje szczegóły techniczne, w tym porady dotyczące użytkowania, które pojawią się po uruchomieniu funkcji, oficjalna data premiery pozostaje nieznana. Funkcja została zauważona w kodzie wersji beta Google Messages v20250511, gdzie udało się ją aktywować i przetestować.