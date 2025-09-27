Zgarnij monitor za pół ceny przy zakupie komputera MAD DOG. Sprawdź szczegóły

Wszyscy wiemy, że granie na PC ma szereg zalet względem konsol. Do wyboru jest więcej tytułów od dużych i małych producentów oraz dostęp do fanowskich modyfikacji, poprawek i tłumaczeń. A za sprawą większej wydajności do naszej dyspozycji jest lepiej wyglądająca grafika - wyższa rozdzielczość, lepsze ustawienia i więcej FPS.

Akcja potrwa do 19 października 2025

Tym samym jeśli myśleliście o kupnie nowego komputera to Media Expert wystartowało z atrakcyjną promocją. Kupując jeden z gotowych zestawów MAD DOG możemy odebrać od razu monitor od firmy MSI aż o 50% taniej. Mowa o modelach z wyższej półki - również z matrycami OLED.

Akcja przygotowana została z głową i do wyboru jest szereg konfiguracji w różnych segmentach cenowych, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najtańsze z dostępnych w promocji PC z powodzeniem poradzą sobie z graniem w Full HD, podczas gdy najdroższe to już prawdziwe stacje robocze i kombajny do zabawy w 4K w grach AAA.

Mimo że mamy do czynienia z gotowymi PC, to znajdziemy tutaj setki propozycji. Mowa m.in. o najnowszych seriach jak AMD Ryzen 9000X3D czy Intel Arrow Lake sparowanymi z NVIDIA GeForce RTX 5000 lub AMD Radeon RX 9000, ale też starszych i lepiej znanych rodzinach AMD Ryzen 5000 i Intel Raptor Lake Refresh z NVIDIA GeForce RTX 3000 lub AMD Radeon RX 6000.

W przypadku monitorów padło na trzy modele - MSI MPG 346CQRF, MAG 271QP oraz MAG 321UPX. Pierwszy z nich to 34-calowa propozycja na matrycy VA, która oferuje rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania do 240 Hz. Drugi dedykowany jest posiadaczom mniejszych biurek, a mowa o 27-calowej matrycy OLED z rozdzielczością 1440p, ale czasem reakcji zaledwie 0,03 ms. Ostatni jest prawdziwą bestią wycenioną normalnie na 4099 złotych, bo to 31,5-calowy OLED 4K z częstotliwością odświeżania 240 Hz, równie niskim czasem reakcji i obsługą treści HDR.

Nie wiecie jaki komputer wybrać? Jedną z tańszych i ciekawszych opcji jest MAD DOG DIAXID605F-I21DB32 za 4299,99 zł, czyli połączenie Intel + AMD. To 10-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core 5-1440F sparowany z kartą graficzną Sapphire Radeon RX 7700XT Pulse, która wygrywa z wieloma nowszymi modelami i oferuje więcej VRAM niż standardowe 8 GB. Wszystko gry powinny działać na wysokich ustawieniach w Full HD, a tytuły sieciowe zapewnią wysoki FPS - idealny do monitorów z promocji.

Osoby celujące w 4K lub chcące "wszystko wymaksować" (łącznie z ray tracingiem) będą musiały wydać więcej. Przykładowo TA konfiguracja łączy najnowsze podzespoły od AMD i NVIDII. Mowa o najlepszym obecnie CPU do gier - 8-rdzeniowym i 16-wątkowym AMD Ryzen 9 9800X3D i prawie topową kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5080. Dopełnia to szybszy standard pamięci RAM - DDR5 oraz większy SSD. To sprzęt na długie lata.

Promocja już wystartowała i potrwa do 19 października 2025 włącznie, ale trzeba się śpieszyć - liczba monitorów jest ograniczona. Więcej szczegółów możecie znaleźć pod TYM adresem. Objęte akcją zestawy komputerowe dostępne są TUTAJ, a monitory wraz z pełną specyfikacją TUTAJ. W promocji można wziąć udział jeden raz i dotyczy tylko zakupów prywatnych, nie "na firmę". Pełen regulamin można przeczytać TUTAJ.