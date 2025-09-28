Tank 4 Pro: czołg z projektorem i ekranem AMOLED (test)

Tank 4 Pro to smartfon marki 8849. Jej nazwa jest nieco dziwna, ale ma swoje uzasadnienie – to wyrażona w metrach wysokość Mount Everest, co z jednej strony wskazuje na aspiracje producenta, a z drugiej stanowi zachętę dla najbardziej wymagających użytkowników. Marka 8849 wyewoluowała z linii produktów Unihertz, firmy, która dała się już poznać z wielu ciekawych, niebanalnych smartfonów o wzmocnionej konstrukcji. 8849 Tank 4 Pro również pasuje do tego opisu. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Unihertz 8849 Tank 4 Pro 0 opinii

Wygląd i konstrukcja

Tank 4 Pro to chyba najcięższy i najbardziej masywny pancerniak, z jakim miałem do czynienia. Waży 530 g, ma grubość 22,5 mm – to widać i czuć w dłoni. Nie ma co ukrywać – trudno się go używa na co dzień. Mocno obciąża kieszeń (a ta też musi być odpowiednio duża), również operowanie nim w terenie może być nieco utrudnione – co przećwiczyłem podczas kilkudniowego wypadku w góry. To smartfon dla prawdziwych miłośników wzmocnionych telefonów, gotowych na pewne kompromisy.

Obudowa Tanka 4 Pro to „typowy pancerniak”: połączenie metalu i wytrzymałego, lekko gumowanego w dotyku plastiku; skośne ścięcia i śrubki scalające całość. Komu taki styl niezbyt pasuje, może założyć… dodatkowe, jednokolorowe etui z zestawu, które zakrywa te wszystkie elementy.

Etui oczywiście ma tylko walor wizualny, bo o wytrzymałość nie trzeba się obawiać. Tank 4 Pro zapewnia zgodność z normą IP68, do tego został przystosowany do pracy w trudnych warunkach – w skrajnych temperaturach, na dużych wysokościach i gdy poddawany jest wstrząsom i wibracjom. Producent nie podaje jednak gwarantowanej wytrzymałości na upadki.

Ciekawym elementem konstrukcji jest ulokowany na prawym boku dość duży, żeberkowany wlot wentylatora, który w razie potrzeby chłodzi pracujący długo projektor. O dziwo, ten element nie obniża szczelności obudowy.

Na tym samym boku znajdziemy przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Jego powierzchnia jest niewielka, więc nie zawsze udaje się odblokować ekran po pierwszym dotknięciu, jednak ogólnie nie sprawia to większych problemów.

Projektor znajduje się w górnej części obudowy, towarzyszy mu tam wylot wentylacji, laserowy czujnik, zapewniający automatyczną kontrolę obrazu, a także emiter podczerwieni.

Na lewym boku znalazł się zestaw aż czterech przycisków: dwa służą do regulacji głośności, a dwa dodatkowe można dowolnie skonfigurować, na przykład przypisać aplikację lampy kempingowej. Między grupami przycisków ulokowana jest szufladka na karty SIM – dwie w rozmiarze nano, a dodatkowo można tam zamontować kartę pamięci microSD.

W dolnej części Tanka 4 Pro znajduje się natomiast gumowa klapka, kryjąca port USB 3.0 typu C oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm.

Zajrzyjmy jeszcze na tylną część obudowy. Tam w oczy rzuca się wspomniana lampa kempingowa, a ponad nią – też spory moduł aparatów z osobną lampą LED, działającą jako doświetlenie i latarka. Na samym dole umieszczony jest głośnik – niestety nie ma drugiego do pary stereo.

Ekran

8849 Tank 4 Pro jest rodzynkiem wśród pancerniaków – ma ekran AMOLED. To rzadkość w segmencie wzmocnionych telefonów, które w przeważającej większości wyposażone są w matryce IPS. Wyświetlacz ma przekątną 6,73 cala, wysoką rozdzielczość 1440 x 3200 i odświeżanie do 120 Hz (w niższych trybach: 60 i 90 Hz).

Nieco mniej entuzjazmu wywołuje jasność ekranu. Producent deklaruje nawet 1800 nitów szczytowej luminancji, co ma gwarantować wzorową czytelność w słońcu. Moje pomiary dla całego ekranu wykazały jednak, że smartfon osiąga maksymalnie około 530 nitów – i to w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Być może obiecywana wartość 1800 nitów odnosi się do poziomu jasności osiąganej na niewielkim wycinku ekranu, ale to niewiele zmienia w pełnym słońcu. Mimo pozornie przeciętnej jasności widoczność w jasny dzień jest całkiem dobra i wędrując po górskich szlakach, mogłem komfortowo korzystać z mapy terenowej.

Wyświetlacz to mocny atut Tanka 4 Pro. Ma ładne kolory, wysoką szczegółowość, sprawdzi się nie tylko w terenie, ale także do kanapowych zadań – oglądania filmów, przeglądania zdjęć czy nawet grania w gry, choć ta ostatnia czynność, ze względu na wagę telefonu, nie jest bardzo przyjemna. Plusem jest też wsparcie dla HDR10/10+ oraz HLG i być może deklarowana jasność 1800 nitów odnosi się właśnie do obrazów HDR, a nie standardowej pracy ekranu.

Wydajność

Sercem modelu Tank 4 Pro jest układ MediaTek Dimensity 8300 – nie jest to niestety najnowsza jednostka, bo zadebiutowała w 2023 roku, ale powstała w solidnym procesie technologicznym 4 nm TSMC i rozpędza się do 3,35 GHz. Układ projektowany jest do telefonów klasy średniej i w pancerniaku sprawdzi się bez zarzutu. W pracy pomaga także 16 GB RAM LPDDR5X 4266 MHz i 512 GB pamięci masowej UFS 4.0 – to w wariancie podstawowym, a najbardziej wymagający mogą wybrać wariant 18 GB + 1 TB – i taki właśnie trafił do mnie na testy. Można też dołożyć kartę pamięci microSD do 2 TB. Całość tworzy więc całkiem niezłą specyfikację, bliską flagowcom.

Subiektywnie rzecz biorąc, Tank 4 Pro pracuje bardzo sprawnie – interfejs jest płynny, aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, nie ma opóźnień w galerii czy w kontaktach. W testach syntetycznych smartfon radzi sobie też całkiem dobrze. W AnTuTu 10 smartfon wyciąga 1,33 mln punktów, co oznacza poziom bliski nieco starszej generacji flagowców, w najnowszym AnTuTu 11 wykręca natomiast blisko 1,6 mln. W innych benchmarkach osiąga też w miarę dobre wyniki.

Kultura pracy Tanka 4 Pro jest zadowalająca, jednak w mocniejszym obciążeniu smartfon trochę się nagrzewa. Osiąga temperatury trochę powyżej 40 stopni, jednak nie ma tragedii, a wydajność w dużym obciążeniu spada nieco poniżej 80%, co również pozostaje na akceptowalnym poziomie.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie 8849 Tank 4 Pro 1332472 1466 4434 3822 Google Pixel 9 Pro XL 1304963 1987 4903 769 Google Pixel 10 1413309 2306 6345 753 Google Pixel 10 Pro 1498557 2288 6245 783 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 OnePlus Nord 5 1466848 1963 4981 3875 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Sony Xperia 1 VI 1621033 2175 6559 3125 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Ulefone Armor 24 386016 688 1896 64 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Pokaż więcej

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier 1440p Car Chase 1080p 8849 Tank 4 Pro 2910 78,60% 3338 5757 42 Google Pixel 9 Pro XL 2619 74,60% 2841 5072 54,1 Google Pixel 10 3164 81,40% 3459 4819 44 Google Pixel 10 Pro 3386 67,20% 3585 5036 47,9 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 4301 7426 47 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 OnePlus Nord 5 3280 82,70% 3612 6526 45 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 1 VI 4846 51,00% 5424 8312 46,5 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Ulefone Armor 24 326 99,10% 328 785,7 36 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 37 (45 ładowanie) Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Pokaż więcej

Komunikacja i pozycjonowanie

Tank 4 Pro również całkiem sprawnie sobie radzi z zadaniami komunikacyjnymi. Obsługuje 5G w paśmie C – i dobrze działa w polskich sieciach. Testowałem Orange i Play, u tego pierwszego operatora osiągnąłem bardzo dobre wyniki około 1 Gb/s na terenie otwartym, a w domu – ponad 600 Mb/s.

Pancerniak marki 8849 dobrze także sobie radził z połączeniami VoLTE i Wi-Fi Calling, nawet w Orange. Chyba u żadnego z polskich operatorów model ten nie jest na oficjalnej liście wspieranych urządzeń, ale nie miałem problemów z połączeniami głosowymi w tych standardach.

W domu czy biurze mnożna korzystać z połączeń Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz i tu smartfon również spisuje się bardzo dobrze, nie odnotowałem żadnych problemów z łącznością.

Nie zabrakło obsługi NFC, a telefon pozwala na korzystanie z płatności Google Pay i spełnia wymagania Google, dotyczące bezpieczeństwa.

Za lokalizację odpowiada moduł GNSS łączący systemy GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo. Testowałem Tanka 4 Pro w górach, niekiedy w bardzo słabym zasięgu sieci 3G i LTE, a w takiej sytuacji nawigacja była zdana tylko na łączność satelitarną, bez wspomagania po sieci. Smartfon poradził sobie z tym koncertowo, dokładnie prowadząc mnie po wybranych ścieżkach i szlakach. Również testy wśród zabudowań w Warszawie przebiegały pozytywnie.

Dźwięk

Niestety, Tank 4 Pro ma tylko jeden głośnik od multimediów i do tego umieszczony na pleckach, więc gdy telefon leży na stole, to dźwięk jest trochę tłumiony – ale nie do końca, po nie przywiera do powierzchni, jest tam mała przerwa, za co odpowiada wystający zaczep na linkę. Głośnik ma moc 2 W, sięga 97 dB, gra donośnie, ale raczej nie mogę rekomendować go fanom dobrego brzmienia. Do muzyki niezbyt się nadaje, brzmi zbyt sucho i po dłuższym słuchaniu męczy uszy, choć do filmów będzie się bardziej nadawał.

Pancerniak firmy 8849 jest wyposażony w Bluetooth 5.4 i pozwala skorzystać z całkiem bogatego zestawu kodeków – poza SBC, AAC i LDAC otrzymujemy także aptX i aptX HD, co nie jest częste w urządzeniach z układem MediaTeka. Testowałem smartfon w połączeniach LDAC oraz aptX HD i byłem pozytywnie zaskoczony dobrym brzmieniem – spodziewałem się problemów, znanych mi z pancerniaków innych marek. W nich mankamentem było praktycznie zerowe dostrojenie dźwięku, co wymuszało instalację dodatkowego equalizera i ręcznej korekty. Tu nic takiego nie miało miejsca, chociaż zestaw ustawień dźwięku jest dość skromny – jest tryb Hi-Fi (chyba nic nie zmienia) oraz dźwięk przestrzenny dla słuchawek bezprzewodowych.

Atutem Tanka 4 Pro jest też wyjście audio 3,5 mm, pozwalające podpiąć tradycyjne słuchawki przewodowe. Wbudowany DAC sprawdza się naprawdę dobrze i pozwala cieszyć się świetnym brzmieniem. Problemem może być tylko konieczności odchylenia gumowej klapki, co może przyczynić się do jej urwania.

System

Chociaż Tank 4 Pro to smartfon z czerwca 2025 roku, a więc całkiem nowy, to wkracza na rynek z archaistyczną wersją systemu – Androidem 14. Trudno to wytłumaczyć, inni producenci pancerniaków błyskawicznie dostosowują się do każdej nowej wersji systemu. Firma 8849 obiecała co prawda, że Tank 4 Pro dostanie aktualizację do Androida 15 pod koniec sierpnia, jednak jak dotąd tak się nie stało. Na Androida 16 tym bardziej nie ma chyba co liczyć.

Plusem jest jednak to, że Tank 4 Pro ma dość czysty system – klasycznego Androida be żadnej nakładki, bez śmieciowych aplikacji, choć jest parę dodatków typowych dla pancerniaków – zwłaszcza pakiet narzędzi Toolbox (miernik dźwięku, latarka, poziomica, kątomierz, barometr, żyroskop itd. – w sumie jest tych miniaplikacji 18).

Lampa kempingowa

Charakterystyczny, żółty element z tyłu obudowy Tanka 4 Pro to lampa kempingowa, rozwiązanie znane już z kilku innych pancerniaków. Producent nie podaje dokładnych parametrów – np. liczby diod LED – ale całość wygląda imponująco.

Do obsługi lampy służy osobna aplikacja, którą można podpiąć do bocznego klawisza. Niestety, apka nie jest zbyt wygodna – po pierwsze za każdym razem wyświetla zbędny komunikat z ostrzeżeniem, dodatkowo też nie zawsze pozwala włączyć najmocniejszy z trzech poziomów jasności, sugerując, że trzeba odczekać 10 minut.

Poza jasnością można też ustawić dodatkowe tryby – świecenie pulsacyjne czy sygnał SOS, przydatny do wezwania pomocy. Szkoda też, że lampy nie można po prostu włączyć i wyłączyć bocznym klawiszem, bez pośrednictwa aplikacji.

Efekt jest jednak bardzo dobry – nawet na najniższym świecenia można skutecznie oświetlić obozowisko czy samochód podczas awarii. Lampa emituje rozproszone światło, więc mniej się sprawdzi jako latarka punktowa, ale mimo tego można jej też użyć w tej funkcji, np. do nocnego marszu przez las.

Projektor

Tank 4 Pro to już kolejny model tego producenta (wcześniej jako Unihertz) z projektorem, a tym razem doczekał się kolejnych ulepszeń. Parametry tego modułu wydają się dość skromne – rozdzielczość to zaledwie 720p (1280 x 720), a jasność 100 lumenów. Producent zastosował technologię DLP, a pracę całości wspiera laserowy czujnik, który odpowiada za automatyczne ostrzenie obrazu (w zakresie 0,5-3 m) i automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych.

Do obsługi całości służy osobna aplikacja, która można uruchomić z widżetu domyślnie ustawionego na głównym ekranie. Po prostu wystarczy włączyć projektor, a po chwili wyświetlany jest obraz z pulpitu. W tej chwili można włączyć dowolną aplikację, np. YouTube czy Netflix, i rozpocząć seans. Nie ma tu żadnej filozofii czy kombinowania z ustawieniami (choć w menu znajdziemy kilka podstawowych parametrów, np. orientację ekranu czy poziom jasności). Po wybraniu filmu ekran można wyłączyć.

Jaki jest efekt? Zaskakująco dobry. Choć jasność nie jest rekordowa, w ciemnym pomieszczeniu można zorganizować sobie całkiem niezły seans. Tank 4 Pro może z powodzeniem konkurować z osobnymi, tańszymi projektorami przenośnymi. Pozwoli obejrzeć film, odcinek serialu czy transmisję meczu i nie trzeba nawet do tego specjalnego ekranu – wystarczy biała lub jasna ściana. Kolory są nasycone, świetnie działają automatyczne wyostrzenie obrazu i korekcja zniekształceń.

Oczywiście niezbyt duża rozdzielczość nie pozwala uzyskać jakości obrazu jak profesjonalne projektory, jednak mimo tego Tank 4 Pro świetnie sprawdzi się do zaimprowizowanego kina w domku na działce czy nawet pod namiotem. Teoretycznie maksymalna odległość od ekranu (ściany) z działającym AF to 3 metry, ale można się pokusić nawet o jeszcze większe oddalenie, co pozwala uzyskać obraz ponad 100 cali.

Już po kilku minutach po włączeniu projektora włącza się układ chłodzenia z wentylatorem. Hałas nie jest duży, można więc oglądać wideo bez poczucia dyskomfortu. Warto jednak podłączyć zewnętrzny, mocniejszy głośnik Bluetooth, chociaż wbudowany też się oczywiście sprawdzi.

Aparaty

Tank 4 Pro wyposażony jest w trzy tylne aparaty, a ich specyfikacja robi dość dobre wrażenie. Główna jednostka wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Samsung GN1, 1/1,3 cala, przysłona f/1,9), towarzyszy jej aparat 50 Mpix z teleobiektywem (Samsung JN1, f/2,0), a trzeci element to aparat noktowizyjny 64 Mpix (OV64B), robiący czarno-białe zdjęcia w kompletnej ciemności z pomocą czterech diod podczerwieni. Z przodu znalazł się natomiast aparat 32 Mpix. Niestety, nawet główny aparat nie ma OIS, można więc liczyć tylko na autofocus i stabilizację EIS.

Aplikacja aparatu jest bardzo prosta, a poza standardowymi trybami niewiele oferuje – nie ma nawet osobnego trybu nocnego. Można za to skorzystać z trybu noktowizyjnego, jest też opcja Pro.

Taka konfiguracja aparatów mogłaby się nawet sprawdzić, ale niestety Tank 4 Pro nie odstaje możliwościami fotograficznymi od innych chińskich pancerniaków i robi zdjęcia najwyżej przeciętne. Przede wszystkim aparaty są bardzo nierówne, nieprzewidywalne. Tego samego dnia (choć dotyczy to też scen nocnych), w podobnych warunkach oświetleniowych są w stanie uchwycić nawet całkiem ładne kadry o przyzwoitych kolorach, by po chwili zepsuć serię fotek w idealnej pozornie scenerii. W tym drugim przypadku zdjęcia wychodzą zbyt jasne, czasami wręcz prześwietlone, z przepalonymi jasnymi obszarami. Słaby jest kontrast, a kolory sprane. Nie ma w tym prawie żadnej reguły, ale widać, że oprogramowanie nie radzi sobie ze zmiennością scen. Obydwa aparaty (tzn. główny i tele) kiepsko spisują się też w zbliżeniach na drobne obiekty jak kwiaty, liście, igły drzew itd.

Aparat główny – przykładowe zdjęcia

Aparat tele (aplikacja sugeruje domyślny zoom 3,4x) w optymalnych warunkach jest w stanie wykonać nawet całkiem sensowne fotki, jakościowo lepsze niż te z głównego aparatu, ale zbyt często jednak zawodzi. W pewnych sytuacjach widać też bardzo dużą różnicę w balansie bieli między aparatami – główny robi zimniejsze zdjęcia, tele zachowuje cieplejszą tonację, bardziej naturalną i przyjemną dla oka, jednak przesunięcie jest czasami zbyt duże i pojawia się czerwone czy różowe przebarwienie.

Aparat z teleobiektywem – przykładowe zdjęcia

A co z aparatem noktowizyjnym? Ma typową słabość tego typu jednostek. Na podglądzie obraz wygląda w miarę ładnie i nawet na sporą odległość pozwala uchwycić detale – prawie jak w prawdziwym noktowizorze. Jednak po zrobieniu zdjęcia dobre wrażenie pryska, bo obraz nie jest już tak ostry, jak w wizjerze. Niemniej jednak w pewnych sytuacjach może okazać się pomocny.

Aparat noktowizyjny – przykładowe zdjęcia

W trybie kamery Tank 4 Pro jest w stanie rejestrować obraz 4K przy 30 kl./s, jednak brak OIS nawet nie jest rekompensowany stabilizacją elektroniczną, w efekcie obraz bardzo się trzęsie już przy niewielkim ruchu. Mocno spada też liczba klatek – nawet do 12 kl./s, więc nie robi to dobrego wrażenia. Kolory i szczegółowość też nie zachwycają.

Akumulator i czas pracy

Pancerna obudowa Tanka 4 Pro kryje w sobie akumulator o pojemności 11 600 mAh, co w świecie pancerniaków nie jest wartością rekordową, ale i tak nieosiągalną dla zwykłych smartfonów. Czas pracy nie jest jednak aż tak dobry, jak można oczekiwać, choć wiele zależy od zastosowań.

Pancerniak firmy 8849 dobrze sprawdził się podczas górskich wędrówek. W tym czasie był używany jako główny smartfon z dodatkowymi zastosowaniami: po około 6 godzin dziennie nieustannej nawigacji terenowej z zapisem trasy, wieczorem używany do oświetlania i odtwarzania muzyki, przez cały czas korzystał z sieci, często zaglądałem na nim do internetu. W takim zastosowaniu smartfon przepracował pełne dwa dni i jeszcze zostało około 10%. Wcześniej, w Warszawie, gdy był używany mniej intensywnie, pracował do 4 dni.

W naszym standardowym teście odtwarzania wideo 4K przy jasności 300 nitów Tank 4 Pro przepracował 22 godziny i 14 minut. W sumie bardzo dobry wynik, ale gdy uwzględnimy pojemność akumulatora – przeciętny. Dla porównania Realme GT 7 Pro z akumulatorem 6500 mAh przepracował w tym samym teście ponad 23 godziny i nie jest to jedyny taki smartfon. Flagowce topowych marek mają jednak bardziej wydajne układy zasilania.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość Odświeżanie (Hz) 8849 Tank 4 Pro 11600 6,73" 1440 x 3200 120 1334 Google Pixel 9a 5100 6,3" 1080 x 2424 120 1129 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Motorola RAZR 60 Ultra 4700 7" 1224 x 2992 120 1 093 Nothing Phone (3) 5150 6,67" 1260 x 2800 120 1014 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 Nubia Z60 Ultra 6000 6,8" 1116 x 2480 120 1018 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 OnePlus Nord 5 5200 6,83" 2800 x 1272 144 1149 Oppo Find X8 Pro 5910 6,78" 1264 x 2780 120 1122 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Realme GT 7 7000 6,78" 1264 x 2780 120 1353 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy S25 FE 4900 6,7" 1080 x 2340 120 1024 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Vivo V50 6000 6,77" 1080 x 2392 120 1205 Vivo X200 FE 6500 6,31" 1216 x 2640 120 1127 Pokaż więcej

W zestawie z Tank 4 Pro znajduje się solidna ładowarka 120 W, która robi fantastyczną robotę, a smartfon ładuje się w oczach. Wystarczy 15 minut na kablu, by smartfon był gotowy do pracy przez cały dzień w mocnym obciążeniu, a do pełnego naładowania potrzeba około 50 minut.

Zmierzone czasy ładowania:

25% - ok. 8 minut,

50% - 21 minut,

80% - 38 minut,

93% - 45 minut,

100% - 51 minut.

Tank 4 Pro może również pracować jako powerbank, ale – co w sumie nie dziwi bardzo – zabrakło ładowania bezprzewodowego, a tym samym takiego zasilania zwrotnego.

Podsumowanie

8849 Tank 4 Pro to jeden z ciekawszych i bardziej udanych pancerniaków ostatnich miesięcy. Sprawdzi jako sprzęt w teren – jest wytrzymały, ma pojemny akumulator z szybkim ładowaniem, dobrze radzi sobie z GPS, a ekran, choć nie rekordowo jasny, pozwala odczytać mapę nawet w słońcu. W nocy dużą pomoc przynosi mocna lampa kempingowa.

Tank 4 Pro nie zawiedzie też podczas relaksu. Wbudowany projektor sprawdza się fantastycznie – o wiele lepiej, niż się można spodziewać po takiej konstrukcji. Jego jasność nie jest rekordowa, ale w ciemnym pomieszczeniu lub na otwartym powietrzu wieczorem można urządzić prawdziwe kino. Wbudowany głośnik, choć nie zachwyca podczas słuchania muzyki, do filmów się sprawdzi.

Gdyby nie duża grubość i waga, powiedziałbym też, że 8849 Tank 4 Pro to smartfon świetny do codziennych zastosowań – ekran AMOLED (rzadkość w pancerniakach) jest duży i ma bardzo ładne kolory, system działa płynnie, plusem jest solidne zaplecze komunikacyjne i niezłe brzmienie muzyki na słuchawkach – Bluetooth i 3,5 mm. Rozczarowuje tylko aparat, który jest kompletnie nieprzewidywalny i trudno nim zrobić udane zdjęcia.

8849 Tank 4 Pro jest dostępny w sklepie na stronie producenta i na AliExperess. W tym drugim miejscu kosztuje około 3276 zł za wersję 16 + 512 GB. Nie jest to mała kwota, ale sprzęt jest nietuzinkowy, więc kto poszukuje uniwersalnego pancerniaka i kina domowego w jednym – może rozważyć zakup.