Masz dość tych ekranów i spowolnień w grach? Jest rozwiązanie

Koniec problemów z kompilacją shaderów w grach

Advanced Shader Delivery to nowe rozwiązanie Microsoftu, które właśnie oficjalnie weszło do zestawu narzędzi developerskich Agility (Agility SDK). To narzędzie pozwala zastosować najnowsze funkcje DirectX bez konieczności czekania na wcielenie je do Windowsa. Agility SDK w wersji 1.618 wprowadza ujednolicone rozwiązanie, które kompiluje shadery i ich zachowanie dla naszej konkretnej karty graficznej.

Shadery to pewnego rodzaju mikroaplikacje uruchamiane przez układy graficzne, które kontrolują zachowanie i sposób przetwarzania elementów graficznych w grach. Nowoczesne tytuły składają się z dziesiątek tysięcy shaderów, a biblioteki programistyczne takie, jak DirectX, Vulkan czy Metal generują ją we wspólnym formacie. Następnie sterowniki naszej karty graficznej muszą ją skompilować dla naszego GPU i ten proces właśnie potrafi mocno spowolnić grę, która w rezultacie wyświetla ekrany informujące o konieczności skompilowania shaderów. Niekiedy również pewne elementy mogą nie zostać prawidłowo wygenerowane, bo np. pewne shadery nie zostały skompilowane.

Ostatnio w Borderlands 4 zmiana ustawień graficznych w trakcie gry powodowała, że kompilacja shaderów mogła trwać nawet do 15 minut.

W teorii Advanced Shader Delivery ma rozwiązać cały ten problem, bo zapewni bazę danych w której deweloperzy umieszczają skompilowane shadery dla dowolnej gry i dowolnej konfiguracji sprzętowej, która może ją odpalić. Wtedy, gdy np. pobierzemy dany tytuł ze Steama, będzie on już miał wstępnie skompilowane shadery i nasz sprzęt nie będzie musiał wykonywać tych operacji. A w praktyce oznacza to brak nagłego wycia wentylatorów czy zacięć w trakcie gry.

Zarówno AMD, Intel jak i Nvidia zapewniają narzędzia do kompilowania shaderów offline dla deweloperów, a Microsoft ma specjalne API do integrowania tych paczek skompilowanych shaderów z cyfrowymi sklepami. W ten sposób po pobraniu gry, od razu sprawdzana jest ona w bazie danych shaderów i nie powinno być z tym już żadnego problemu.

Rozwiązanie brzmi bardzo obiecująco i już zostało wcielone w zestaw narzędzi deweloperskich. Kiedy więc otrzymamy pierwsze tego efekty? Również wkrótce, ale jest mały haczyk. Pierwszym sprzętem, który będzie mógł korzystać z Advanced Shader Delivery jest Asus ROG Xbox Ally / X. Mimo wszystko ma to sens, gdyż ta przenośna konsola do gier PC/Xbox to tylko dwie osobne konfiguracje sprzętowe, a więc mniej zmiennych.