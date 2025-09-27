Realme GT 8 Pro oślepi ekranem, a to nie koniec jego atutów

Realme GT 8 Pro ma zadebiutować w przyszłym miesiącu, choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Smartfon pojawia się już w kolejnych przeciekach, zdobył też certyfikację BIS, więc wszystko wskazuje na to, że na debiut nie trzeba będzie czekać bardzo długo.

Realme znów zwiększa jasność ekranu

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Realme GT 8 Pro został wyposażony w wyświetlacz BOE Q10+ OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2K i odświeżaniu 144 Hz. Ekran osiąga jasność szczytową 7000 nitów, co jest nowym rekordem u tej marki, jak i na całym rynku smartfonów. Wprowadzono też tryb 1 nita dla ochrony wzroku i polaryzację kołową, a producent chwali się przejściem z programowej kalibracji kolorów na sprzętową. Wszystko to zapewni z jednej strony większą czytelność ekranu i ładniejsze kolory, a z drugiej – wysoką dbałość o oczy użytkownika. Wiadomo też, że ekran w Realme GT 8 Pro ma płaską konstrukcję z dużymi zaokrągleniami narożników.

Realme podkreśla, że dzięki zwiększonej gęstości energetycznej udało się zastosować ogniwo o pojemności ponad 7000 mAh mimo wyższych wymagań energetycznych nowego wyświetlacza. Telefon obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 120 W, a dodatkowo pojawi się także wsparcie dla technologii ładowania bezprzewodowego.

Wiadomo już oficjalnie, że za wydajność odpowiadać będzie nowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 16 GB RAM. Realme ostatnio chwaliło się, że nowy flagowiec przekroczył barierę 4 milionów punktów w benchmarku AnTuTu. Jak na razie ten wynik nie został potwierdzony, choć do wybranych testerów już trafiły pierwsze egzemplarze telefonu. Producent zachwala także inne rozwiązania: technologia Realme Hyper Vision+ AI Chip, które wraz z oprogramowaniem GT BOOST 3.0 pozwolą na... jednoczesne uruchomienie dwóch wymagających gier.

Mocnym atutem Realme GT 8 Pro ma być zestaw aparatów, złożony z głównego sensora 50 Mpix (Sony LYT808) oraz aparatu 200 Mpix (1/1.56 cala) z peryskopowym teleobiektywem, pozwalającym uzyskać trzykrotny zoom optyczny i z funkcją makro od 10 cm.

Całość uzupełni certyfikacja IP68/IP69, głośniki stereo wysokiej klasy oraz nowy interfejs użytkownika mający zapewnić płynniejsze działanie i większą interaktywność. Oprogramowanie to Android 16 z nakładką Realme UI 7.