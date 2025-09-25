Sprzęt

Stało się. Realme potwierdza i idzie na wojnę

Mamy oficjalne potwierdzenie, na które wielu czekało. Nowy król wydajności zmierza do Polski, a jego zapowiedź to rzucenie rękawicy całej konkurencji. Szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:13
0
Plotki krążyły od dawna, ale teraz mamy to na piśmie. Marka Realme oficjalnie potwierdziła, że ich nadchodzący nowy flagowiec, Realme GT 8 Pro, trafi na polski rynek. Jak zapowiada producent, nie będzie to zwykła premiera. Ma to być pokaz siły, bo urządzenie wejdzie do Europy jako jeden z pierwszych smartfonów uzbrojonych w potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Producent nie bawi się w półśrodki i wprost komunikuje, że GT 8 Pro zmienia zasady gry. Patrząc na to, co ma w środku, trudno się z tym nie zgodzić.

4 miliony w AnTuTu. To nie żart

Największe wrażenie robią liczby. Realme chwali się, że ich nowy flagowiec przekroczył barierę 4 milionów punktów w benchmarku AnTuTu. To wynik, który zostawia obecną czołówkę daleko w tyle i udowadnia, że mamy do czynienia z demonem prędkości.

Za taką wydajność odpowiada oczywiście najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Układ wykonany w technologii TSMC N3p, z nową architekturą ośmiu rdzeni i taktowaniem sięgającym 4,61 GHz, ma zapewnić niespotykaną dotąd płynność i moc obliczeniową. Realme dokłada do tego swoje autorskie technologie, które mają jeszcze bardziej podkręcić wrażenia.

Uruchomisz dwie gry naraz

Tu robi się naprawdę ciekawie. Dzięki autorskiemu układowi Realme Hyper Vision+ AI Chip oraz oprogramowaniu GT BOOST 3.0, smartfon ma wejść na zupełnie nowy poziom gamingu. Producent twierdzi, że Realme GT 8 Pro bez najmniejszego problemu poradzi sobie z jednoczesnym uruchomieniem dwóch wymagających gier.

Podano nawet konkretny przykład – jednoczesna sesja w PUBG i Genshin Impact, przy zachowaniu wysokiej i stabilnej liczby klatek na sekundę. Jeśli to się potwierdzi, będzie to prawdziwy przełom w mobilnej wielozadaniowości.

Realme GT 8 Pro ma pojawić się w Polsce pod koniec 2025 roku. Firma zapowiada, że premierze towarzyszyć będzie wiele niespodzianek, które mają na nowo zdefiniować segment smartfonów premium. Czekamy z niecierpliwością.

telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Realme
Źródła tekstu: Realme