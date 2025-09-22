Realme GT 8 Pro przyłapany na żywo. Premiera coraz bliżej

Firma Realme oficjalnie potwierdziła, że flagowa seria smartfonów GT 8 zadebiutuje w Chinach w październiku. W skład nowej linii wejdą modele Realme GT 8 oraz Realme GT 8 Pro. Chociaż konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona, oba telefony są już dostępne we wczesnych ofertach przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Realme w Chinach oraz u innych internetowych sprzedawców.

Jednocześnie w sieci pojawiły się zdjęcia i krótkie wideo, przedstawiające Realme GT 8 Pro w rękach popularnej, chińskiej aktorki Zhang Ruonan. Prawdopodobnie pochodzą z sesji reklamowej, przygotowywanej na debiut telefonu. Nowy flagowiec ma duża, okrągłą wyspę aparatów, a więc całkiem inną niż Realme GT 7 Pro z kwadratowym modułem. W oczy rzucają się trzy spore obiektywy.

Według nieoficjalnych przecieków Realme GT 8 Pro będzie wyposażony w 6,78-calowy płaski ekran AMOLED o rozdzielczości 2K i odświeżaniu 165 Hz, układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz akumulator o pojemności co najmniej 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Na pokładzie znajdzie się też Android 16 z nakładką Realme UI 6. Zestaw fotograficzny ma obejmować aparat główny 50 Mpix, jednostkę 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz peryskopowy teleobiektyw z matrycą 200 Mpix. Obudowa zapewni wytrzymałość IP69.