Qualcomm pozamiatał. Ten potwór zje konkurencję na śniadanie

Qualcomm oficjalnie zaprezentował swoją najnowszą bestię – układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jak twierdzi producent, to nie jest kolejna ewolucja, to skok w przyszłość, który ma sprawić, że dzisiejsze flagowce będą wyglądać jak sprzęt z poprzedniej epoki. Firma odważnie twierdzi, że to najszybszy mobilny układ na świecie i patrząc na liczby, trudno się z tym nie zgodzić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykanie postawili wszystko na jedną kartę, skupiając się na czystej, brutalnej mocy i inteligentnych funkcjach. Sercem układu jest procesor Oryon CPU trzeciej generacji, który wykręca zawrotne 4,6 GHz. Przekłada się to na 20% wyższą wydajność jednego rdzenia i 17% w zadaniach wielordzeniowych. Mówiąc prościej: aplikacje mają się uruchamiać w mgnieniu oka, a przełączanie się między nimi ma być płynne jak nigdy dotąd.

Moc, która wgniata w fotel

Gracze też mają powody do radości. Nowe GPU Adreno jest o 23% wydajniejsze, a wydajność w śledzeniu promieni (Ray Tracing) wzrosła aż o 25%. Gry na smartfonach mają wyglądać po prostu obłędnie i działać z niespotykaną dotąd płynnością. Co ważne, Qualcomm nie zapomniał o baterii. Mimo tak gigantycznego skoku mocy, procesor ma zużywać o 35% mniej energii, a układ graficzny o 20% mniej. Koniec z szukaniem ładowarki po dwóch godzinach grania.

Sztuczna inteligencja, jakiej nie znacie

Jednak to nie sama moc jest tu najważniejsza. Snapdragon 8 Elite Gen 5 stawia na tak zwaną "Agentic AI". To nowy rodzaj sztucznej inteligencji, która działa w całości na urządzeniu, bez wysyłania danych do chmury. Smartfon ma stać się prawdziwym, osobistym asystentem, który uczy się naszych nawyków i przewiduje potrzeby w czasie rzeczywistym. Dedykowany układ NPU jest tu o 37% szybszy, co ma zapewnić błyskawiczne działanie tych funkcji.

Do tego dochodzą nowinki dla twórców. To pierwszy mobilny układ ze sprzętowym wsparciem dla kodeka APV (Advanced Professional Video), co ma otworzyć drzwi do nagrywania wideo o studyjnej jakości. Ulepszono też tryb nocny Night Vision 3.0 i systemy przetwarzania obrazu. Wisienką na torcie jest najnowszy modem 5G, który teoretycznie pozwala na pobieranie danych z przepustowością do 12,5 Gb/s.