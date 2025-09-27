Gra z ogniem bez drugiej szansy

Ekspert ds. bezpieczeństwa AI, Nate Soares, dyrektor wykonawczy w Machine Intelligence Research Institute, wraz z Eliezerem Yudkowskym wydał alarmującą książkę If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All, która ostrzega przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony sztucznej superinteligencji.

Soares kategorycznie uważa, że jeśli ludzkość zbuduje maszynę inteligentniejszą od siebie bez zwolnienia tempa rozwoju, wszyscy umrą przy pierwszej nieudanej próbie. Jeśli ludzkość pospieszy się z tworzeniem sztucznej superinteligencji, a więc zdolnej przewyższyć ludzi w nauce, strategii i samodoskonaleniu — zagłada jest jego zdaniem zdecydowanie prawdopodobna.

Sygnały ostrzegawcze niczym jeźdźcy apokalipsy

AI już teraz robi rzeczy, których ich operatorzy nie zamierzali, nawet posiadając wiedzę o intencjach swoich operatorów. Przykładami są przypadki, gdy chatboty zachęcały do samobójstwa lub model Claude firmy Anthropic, który oszukiwał przy rozwiązywaniu problemów programistycznych i ukrywał to.

Jego (AI - przyp. red.) wiedza o tym, co słuszne i złe, różni się od jego praktycznego zachowania. To sygnał ostrzegawczy. Wie, ale nie dba. - zauważa z przerażeniem Nate Soares