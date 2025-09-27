Tech

Ekspert AI: Superinteligencja może nas wytępić, jeśli się pośpieszymy

Nate Soares z Machine Intelligence Research Institute ostrzega, że rozwój sztucznej superinteligencji bez odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do zagłady ludzkości.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 20:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ekspert AI: Superinteligencja może nas wytępić, jeśli się pośpieszymy

Gra z ogniem bez drugiej szansy

Ekspert ds. bezpieczeństwa AI, Nate Soares, dyrektor wykonawczy w Machine Intelligence Research Institute, wraz z Eliezerem Yudkowskym wydał alarmującą książkę If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All, która ostrzega przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony sztucznej superinteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo
Ekspert AI: Superinteligencja może nas wytępić, jeśli się pośpieszymy

Soares kategorycznie uważa, że jeśli ludzkość zbuduje maszynę inteligentniejszą od siebie bez zwolnienia tempa rozwoju, wszyscy umrą przy pierwszej nieudanej próbie. Jeśli ludzkość pospieszy się z tworzeniem sztucznej superinteligencji, a więc zdolnej przewyższyć ludzi w nauce, strategii i samodoskonaleniu — zagłada jest jego zdaniem zdecydowanie prawdopodobna.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP OmniBook 5 Flip 14-FP0218NW 14" IPS Core 7 150U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP OmniBook 5 Flip 14-FP0218NW 14" IPS Core 7 150U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Laptop ASUS ZenBook S 14 UX5406SA-PV031W 14" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ZenBook S 14 UX5406SA-PV031W 14" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
5899 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899 zł
Laptop DELL Pro 14 Premium PA14250 14" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop DELL Pro 14 Premium PA14250 14" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-342.72 zł
9699 zł - najniższa cena
Kup teraz 9356.28 zł
Advertisement

Sygnały ostrzegawcze niczym jeźdźcy apokalipsy

AI już teraz robi rzeczy, których ich operatorzy nie zamierzali, nawet posiadając wiedzę o intencjach swoich operatorów. Przykładami są przypadki, gdy chatboty zachęcały do samobójstwa lub model Claude firmy Anthropic, który oszukiwał przy rozwiązywaniu problemów programistycznych i ukrywał to.

Jego (AI - przyp. red.) wiedza o tym, co słuszne i złe, różni się od jego praktycznego zachowania. To sygnał ostrzegawczy. Wie, ale nie dba.

- zauważa z przerażeniem Nate Soares

Soares krytykuje liderów technologicznych, którzy mają wymówkę, że robią to, bo ktoś inny to zrobi, więc równie dobrze mogą to być oni. Zdaniem eksperta społeczeństwo powinno to skorygować, kładąc kres szalonemu wyścigowi. Soares mówi tak sztucznej inteligencji, ale wyłącznie w sytuacji pełnej kontroli ze strony ludzi i z rozwojem opartym na przemyślanych etapach.

Image
telepolis
Nate Soares superinteligencja ryzyko rozwoju AI sztuczna intelitgencja a przetrwanie ludzkości
Zródła zdjęć: Joorkan / Shutterstock, Nate Soares
Źródła tekstu: businessinsider, oprac. wł