Nowy właściciel Electronic Arts? 50 mld dolarów na stole, wszystko z pożyczki

Wykup lewarowany? Ale o co chodzi?

Konsorcjum prowadzone przez private equity Silver Lake, fundusz Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej oraz Affinity Partners Jareda Kushnera negocjują warunki transakcji, która – jeśli dojdzie do skutku – stanie się jednym z największych wykupów lewarowanych (LBO) w dziejach rynku.

Wykup lewarowany (z ang. leveraged buyout, LBO) to transakcja przejęcia firmy, w której większość środków finansowych pochodzi z kredytu lub pożyczki, a wkład własny inwestora jest niewielki, często nieprzekraczający 25% wartości transakcji. Dług zaciągnięty na potrzeby przejęcia jest następnie spłacany z przepływów finansowych generowanych przez nabywaną spółkę.

Transakcja może zostać ogłoszona już w poniedziałek

Według osób zaangażowanych w rozmowy, ostateczne ogłoszenie oferty może nastąpić już w najbliższy poniedziałek, o ile nie pojawią się niespodziewane przeszkody. Wartość samego kapitału własnego EA miałaby wynieść około 50 mld dolarów, natomiast finansowanie dłużne, organizowane przez JP Morgan, przekroczyłoby 20 mld dolarów, co łącznie dałoby kwotę zbliżoną do 70 mld dolarów przedsiębiorstwa.

PIF już wcześniej zainwestował w EA, stając się jednym z największych udziałowców. Jego oddział Savvy Games kupił w tym roku Pokémon Go za 3,5 mld dolarów. Silver Lake, który ma na koncie podobne transakcje, niedawno przejął Endeavor, właściciela UFC, a także uczestniczy w reorganizacji amerykańskiej części operacji TikToka. Affinity Partners, założony przez byłego doradcę Trumpa, również wspierany jest przez kapitał z Bliskiego Wschodu.

Akcje Electronic Arts w górę

W dniu ogłoszenia plotek o transakcji kurs akcji EA wzrósł o około 15%, do poziomu 192,83 dolarów, co dało firmie wycenę rynkową w granicach 48 mld dolarów. Dla inwestorów dłużnych to okazja, by zapełnić księgę zamówień na obligacje o rekordowo niskim oprocentowaniu.