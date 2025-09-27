Aplikacje

Rewolucja w technologii. Docenią to seniorzy

Nadchodzą duże zmiany w świecie telewizorów. Firma LG ma nowe rozwiązanie, które mocno ułatwi życie seniorom.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:45
Z myślą o starszym pokoleniu

Firma LG wprowadziła nowy rodzaj telewizora w swojej ofercie - LG Easy TV. Pod tą nazwą kryje się zarówno konkretny rodzaj odbiornika wraz ze specjalną wersją systemu operacyjnego.  Jest on przygotowany z myślą o seniorach i znacznie upraszcza oraz ułatwia obsługę Smart TV. W dobie coraz bardziej rozbudowanych systemów operacyjnych z gąszczem opcji, osobom ze starszego pokolenia nawigacja może wydać się przytłaczająca. Takie osoby raczej oczekują prostoty i powtarzalności.

LG Easy TV od strony technologicznej bazuje na LG QNED Evo QNED85A, ale zamiast standardowej wersji systemu webOS oferuje jego zmodyfikowaną wersję z większymi elementami i czcionką oraz znacznie łatwiejszą nawigacją. Pasek menu telewizora jest umieszczony na dole ekranu i zawiera 5 funkcji ukierunkowanych na seniorów i daje wygodny dostęp do najważniejszych aplikacji. Oprócz tego na pilocie znajduje się duży przycisk "Pomoc", który uruchamia asystenta AI - LG Buddy, który umożliwia innym osobom na zdalną kontrolę telewizora. Oprócz tego pilot Easy TV oferuje też opcję SOS, która wysyła alarm osobom na liście awaryjnych kontaktów - np. w razie wypadku lub poważnego problemu ze zdrowiem.

Sam pilot do Easy TV nie jest pilotem typu Magic Remote, tylko bardziej tradycyjnym akcesorium tego typu z wieloma dedykowanymi przyciskami, a każdy z nich ma większą czcionkę i ikonki, a także osobne przyciski na odtwarzanie, pauzowanie itp.

fot. LG

Oprócz tego - chociaż Easy TV ma takie same parametry co QNED85A, ma fabrycznie zmodyfikowane ustawienia obrazu zwiększające jasność oraz nasycenie kolorów. Ma to w założeniu pomóc osobom z pogarszającym się wzrokiem. LG dokonało również zmian w systemie nagłośnienia, tak aby dialogi były głośniejsze i wyraźniejsze. Poza tym, Easy TV oferuje funkcję tworzenia alarmów ustawianych za pomocą komend głosowych, np. po to by przypomnieć o braniu lekarstwa.

Co ciekawe, wiele z tych funkcji (np. alarmy) mogłoby się również przydać w standardowych telewizorach marki LG.

Telewizory LG Easy TV trafiły właśnie do sprzedaży w Korei Południowej, ale niedługo mają również zostać wprowadzone na inne rynki. Jak na razie Easy TV ma dwie wersje - 65- i 75-calową, a ich ceny są nieco droższe niż regularny model QNED85A i wynoszą około 7171 zł oraz 10 007 zł (wg kursu NBP z dnia 27.09.2025).

telepolis
Zródła zdjęć: LG
Źródła tekstu: HDTVtest