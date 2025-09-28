Samsung Galaxy S26 może docisnąć pamięcią. Najszybszy smartfon generacji?

Samsung Galaxy S26: Przełomowa pamięć UFS 4.1 uskrzydli Androida

Nowy standard pamięci masowej oferuje teoretyczne prędkości interfejsu sięgające 23,2 Gb/s na ścieżkę lub nawet 46,4 Gb/s na urządzenie. W praktyce oznacza to około 2,1 raza wyższą wydajność odczytu sekwencyjnego i około 2,5 raza szybszy zapis sekwencyjny w porównaniu z poprzednią generacją UFS 3.1. Niektóre źródła wskazują na jeszcze większe przyspieszenie — nawet 50% wzrost prędkości względem UFS 4.0.

Pamięć UFS 4.1 bazuje na rozwiązaniach MIPI M-PHY 5.0 High-Speed Gear 5 i UniPro2.0, zachowując jednocześnie wsteczną kompatybilność z UFS 3.1. Dodatkowo nowe moduły charakteryzują się znacznie mniejszymi wymiarami — obudowa ma grubość zaledwie 0,85 mm, co doskonale wpisuje się w trendy ultracienkich smartfonów.

Galaxy S26 Ultra otrzymać ma również pamięć LPDDR5X o przepustowości 10,7 Gb/s, co oznacza wzrost wydajności o 11-25% względem Galaxy S25 Ultra. Nowa technologia 1γ DRAM zapewnia o 20% mniejsze zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Wszystkie warianty Ultra będą ponoć wyposażone w 16 GB RAM-u.

Wszystko, co najlepsze w jednym smartfonie

Kombinacja UFS 4.1 z szybszą pamięcią RAM przyniesie konkretne korzyści w codziennym użytkowaniu. Aplikacje AI będą generować odpowiedzi szybciej, edycja zdjęć i tłumaczenie tekstów przyspieszą znacząco. Poprawi się również płynność w grach mobilnych i stabilność podczas pracy wielozadaniowej.

Do tego dochodzą zalety samego Snapdragona 8 Elite Gen 5, który przynosi 20% wzrost wydajności CPU i o 35% lepszą efektywność energetyczną względem poprzednika. Układ bazuje na rdzeniach Oryon 3. generacji w litografii 3 nm, osiągając rekordowe taktowanie 4,6 GHz dla rdzeni głównych. Z m kolei jego procesor graficzny Adreno oferuje o 23% wyższą wydajność i o 25% lepszy ray tracing.

Tradycyjnie już spodziewana jest specjalna wersja nowego Snapdragona, przygotowana wyłącznie dla Samsungów. Chociaż biorąc pod uwagę, że Samsung sprzedaje więcej telefonów ze Snapdragonami Elite niż suma sprzedaży całej reszty rynku, może to ta wersja dla Samsunga jest standardowa, a reszta ma po prostu wariant ubogi?

Różnica w chipie dla Koreańczyków polega z reguły na wyższym taktowaniu i podwojonej liczbie rdzeni NPU, służących do obsługi generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio w telefonie, bez łączności z Internetem.