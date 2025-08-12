Duolingo chce nas wciągnąć jeszcze bardziej. Ma nowy pomysł

Duolingo, lubiana aplikacja do nauki języków, nie próżnuje. I nie jest wcale prawdą, że tylko zwalnia i wyręcza się sztuczną inteligencją. Firma właśnie pozyskała utalentowanych pracowników z brytyjskiego startupu NextBeat, znanego z pracy nad grą rytmiczną BeatStar.

Doulingo Music wciągnie jak najlepsza gra

Duolingo przejęło większość zespołu programistów, liczącą sobie aż 23 osoby. Przedstawiciele firmy tłumaczą ten krok jako część szerszego podejścia do gier i nauki. Podkreślili także, że dzięki temu ich nowa oferta Doulingo Music stanie się jeszcze bardziej zabawna, radosna oraz angażująca. Czy nauka może być tak samo wciągająca niczym gra? Uwierzymy, jak zobaczymy. Mocno też kibicujemy w tej kwestii Duolingo.

Nauka powinna być tak samo angażująca jak granie w świetną grę, niezależnie od tego, czy ćwiczysz nowy język, czy słuchasz ulubionej piosenki. To strategiczna inwestycja w talenty. - powiedział Bob Meese, dyrektor ds. biznesowych Duolingo.

Umowa z NextBeat jest także równoznaczna z oficjalnym pojawieniem się Duolingo w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor NextBeat, Simon Hade, też jest przekonany, że połączenie sił z Duolingo umożliwi zespołowi przeniesienie pasji muzycznych na platformę, która "redefiniuje sposób, w jaki ludzie się uczą".