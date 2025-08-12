Fintech

Booking.com pod lupą UOKiK. Będą zmiany i rekompensaty

UOKiK zakończył postępowanie przeciwko Booking.com. Platforma wprowadzi zmiany, które mają poprawić przejrzystość ofert i poinformować, kto odpowiada za nocleg. Poszkodowani użytkownicy mogą liczyć na rekompensaty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:26
0
UOKiK wkracza do akcji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Booking.com wprowadzał w błąd użytkowników. Problem dotyczył braku jasnej informacji, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą. To ważne, bo w przypadku rezerwacji u osoby prywatnej zmienia się zakres ochrony prawnej klienta.

Podział obowiązków między platformą a dostawcą noclegu był nieczytelny. Informacje często były ukryte w regulaminach lub dostępne dopiero po kliknięciu dodatkowych linków. W efekcie konsumenci mogli nie wiedzieć, do kogo kierować reklamację i jakie prawa im przysługują.

Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Jasne zasady i nowe oznaczenia

Booking.com zobowiązał się do wprowadzenia zmian, które zwiększą przejrzystość ofert. Użytkownicy będą widzieli od razu, czy rezerwują nocleg u przedsiębiorcy, czy u osoby prywatnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji UOKiK.

Rekompensaty dla poszkodowanych

Osoby, które dokonały rezerwacji od 1 stycznia 2023 roku do dnia wprowadzenia zmian, mogą liczyć na rekompensaty. Użytkownicy poziomu 1 i 2 w programie lojalnościowym zostaną przesunięci o jeden poziom w górę. Osoby na poziomie 3 otrzymają 40 zł do wykorzystania na platformie.

Booking.com poinformuje o zasadach rekompensat zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Nie tylko Booking.com

UOKiK przypomina, że to kolejna decyzja w sprawie obowiązków informacyjnych po wprowadzeniu dyrektywy Omnibus. Wcześniej podobne działania dotyczyły między innymi Zalando i Travelist. Interwencje obejmowały też takie platformy, jak Allegro, Amazon, Pyszne.pl czy Uber.

telepolis
e-commerce uokik wprowadzanie w błąd dyrektywa Omnibus prawa konsumenta Booking.com decyzja UOKiK rekompensaty zmiany na booking.com rezerwacja noclegów
Zródła zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, DenPhotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: UOKiK