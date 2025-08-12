Sprzęt

Świeci się lepiej niż choinka. XPG ma nowe SSD dla entuzjastów

Jeśli jesteś fanem podświetlenia RGB LED, a przy tym zależy Ci na dobrej wydajności to Tajwańczycy mają właśnie coś dla Ciebie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 12 SIE 2025
XPG, czyli gamingowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, poinformowała o rozszerzeniu swojego portfolio. Tym razem dostajemy SSD, który skierowany jest do osób lubujących się w kolorowym podświetleniu i zwracającym uwagę na to, jak wygląda ich zestaw komputerowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowszy model ADATA pasuje również do Sony PlayStation 5

XPG Spectrix S65G to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Nie jest więc to ani najnowsza, ani najszybsza technologia, a producent nie zdradza dokładnej specyfikacji - mowa tylko o kościach "3D NAND".

Deklarowana wydajność ma sięgać do 6000 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. A to co wyróżnia tajwański produkt na tle konkurencji to metalowa nakładka z RGB LED, które jest kompatybilne z systemami zarządzaniem podświetleniem na płytach głównych.

Do sklepów trafią warianty o pojemności 500 GB oraz 1 i 2 TB, ale sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona. XPG udziela nam 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.

Image
telepolis
adata SSD XPG PCIe 4.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 XPG Spectrix S65G RGB
Zródła zdjęć: ADATA
Źródła tekstu: ADATA, oprac. własne