Świeci się lepiej niż choinka. XPG ma nowe SSD dla entuzjastów

XPG, czyli gamingowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, poinformowała o rozszerzeniu swojego portfolio. Tym razem dostajemy SSD, który skierowany jest do osób lubujących się w kolorowym podświetleniu i zwracającym uwagę na to, jak wygląda ich zestaw komputerowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowszy model ADATA pasuje również do Sony PlayStation 5

XPG Spectrix S65G to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Nie jest więc to ani najnowsza, ani najszybsza technologia, a producent nie zdradza dokładnej specyfikacji - mowa tylko o kościach "3D NAND".

Deklarowana wydajność ma sięgać do 6000 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. A to co wyróżnia tajwański produkt na tle konkurencji to metalowa nakładka z RGB LED, które jest kompatybilne z systemami zarządzaniem podświetleniem na płytach głównych.