To prawdziwa perełka. Ładowarka za 149 zł tak mocna, że zastąpi kilka innych

A jest nią ładowarka. I to nie byle jaka, bo aż 100-watowa. Sprzęt, który pozwoli mi naładować aż 4 urządzenia na raz, a przy okazji ma zestaw wymiennych wtyczek, dzięki czemu będzie działać w wielu państwach na świecie. A wszystko to za jedyne 149 zł.

Verbatim 100 W

Verbatim to dobrze znana firma wszystkim tym, którzy dorastali w epoce płyt CD/DVD. Ta jednak już dawno zniknęła, dlatego też producent ten postanowił zdywersyfikować swoją działalność. I jak widać, pod względem produktów poszło mu naprawdę dobrze.

Dostajemy tu aż trzy porty USB-C, z czego dwa maksymalnie mogą zaoferować do 100 W mocy, a trzeci 65 W. Wszystko to w standardzie PD. Natomiast port USB-A jest zgodny z QC i oferuje aż 30 W mocy na wyjściu. Wszystko to w ładowarce za jedyne 149 zł.