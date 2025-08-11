YouTube nie działa? To może pomóc

Na stronie Downdetector od godziny 17:00 rośnie liczba zgłoszeń o awarii YouTube. W polskiej wersji serwisu monitorującego tych zgłoszeń jest jeszcze stosunkowo niewiele – po godzinie pojawiło się ich około 200 – ale już w amerykańskiej wersji w tym samym czasie przybyło ponad tysiąc zgłoszeń.

Globalna awaria? Na razie nic na to nie wskazuje, a nasze szybkie testy potwierdzają, że wszystko działa prawidłowo. Mimo tego liczba zgłoszeń rośnie.

Całkowicie pusta strona startowa, mimo że jestem połączony. Przy wszystkich filmach ciągle wyświetla mi się komunikat „Film niedostępny”. Prawie wszystkie filmy wyświetlają mi komunikat „wideo niedostępne”. Otwarcie nowej karty YouTube/odświeżenie jej powoduje awarię witryny. – to tylko kilka zgłoszeń związanych z YouTube, które pojawiły się w amerykańskim Downdetectorze.

Odpowiedź na zagadkę wyjaśniają jeszcze inne komentarze. Wynika z nich, że problem powodowany przez włączenie adblocka, czyli wtyczki blokującej wyświetlanie reklam. Użytkownicy, którzy początkowo mieli problemy z niedziałającym YouTube, potwierdzają, że wystarczy zdezaktywować adblocka, by wszystko zaczęło normalnie działać.