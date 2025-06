Były CEO w Intelu się wygadał. Tak to wyglądało od środka

Pat Gelsinger kierował Intelem przez ponad cztery lata, będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży technologicznej. Znany był przede wszystkim z realizacji strategii IDM 2.0, zakładającej zmianę podejścia firmy do produkcji układów scalonych. Cel był ambitny - Intel Foundry miało do końca dekady dorównać takim gigantom jak TSMC. Jednak wygląda na to, że zabrakło mu czasu, by to zrealizować.