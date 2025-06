Intel z kolejnymi zwolnieniami. Menadżerowie idą w odstawkę

Amerykański lider na rynku procesorów dla komputerów osobistych i serwerów, firma Intel , poinformował pracowników o planowanych od połowy lipca 2025 zwolnieniach . Dotkną one tym razem zakładów produkcyjnych znajdujących się w Oregonie (USA). Niebiescy nie wykluczają dalszej redukcji , jeśli uznane zostanie to za konieczny krok.

Mowa o najnowocześniejszych FABach Intela

Z wewnętrznej wiadomości do załogi wynika, że restrukturyzacja dotyczy przede wszystkim działu Intel Foundry. Celem jest uproszczenie struktury - szczególnie ograniczenie warstwy menedżerskiej - i większe skoncentrowanie się na rolach inżynieryjnych oraz technicznych. Choć firma nie podała konkretnych liczb, to podkreśliła, że decyzja jest "trudna, ale niezbędna", by poprawić kondycję finansową.