Apple nie chce czekać z iPhone'ami 18. Już ruszają testy

Wszyscy wiemy, jaka jest aktualnie sytuacja na rynku pamięci. Ta odbija się negatywnie nie tylko na komputerach i kartach graficznych, ale również rynku mobilnym. Najwyraźniej Apple woli dmuchać na zimne i już teraz szykuje się do premiery kolejnej generacji iPhone'ów. Linie produkcyjne mają ruszyć już na początku przyszłego roku.

Apple iPhone 18

Według plotek już na samym początku 2026 roku Apple ma rozpocząć testy linii produkcyjnej nowych iPhone'ów 18. W ten sposób firma z Cupertino chce mieć pewność, że będzie odpowiednio gotowa na premierę urządzeń. Natomiast masowa produkcja ma ruszyć przez Nowym Rokiem Księżycowym, który wypada 17 lutego.

Jedna z najważniejszych zmian w przypadku iPhone'ów 18 dotyczy liczby dostępnych modeli, przynajmniej we wrześniu, kiedy standardowo premierę mają smartfony z nadgryzionym jabłkiem. Apple ma wydać tylko trzy wersje telefonów — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz iPhone Fold, czyli wariant składany.