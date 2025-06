Xiaomi ma nową klapkę. MIX Flip 2 rzuca wyzwanie Samsungowi

Gwiazda wieczoru: Xiaomi MIX Flip 2

Główną atrakcją był oczywiście składany smartfon, który ma rzucić wyzwanie rynkowym liderom. Sercem Xiaomi MIX Flip 2 jest Snapdragon 8 Elite , który gwarantuje najwyższą wydajność. CHiński producent postawił też na baterię – ogniwo o pojemności aż 5165 mAh to wynik, którego konkurencyjne "klapkowce" mogą pozazdrościć (szczególnie Samsung Galaxy Z Flip).

Dużo uwagi poświęcono aparatom, które powstały we współpracy z legendarną firmą Leica . Główna jednostka bazuje na sensorze Light Fusion 800 , co ma zapewnić świetną jakość zdjęć. Ciekawie prezentuje się też zewnętrzny ekran o przekątnej 3,5 cala . Można na nim uruchomić ponad 500 aplikacji , a nawet wyświetlić interaktywne, wirtualne zwierzaki, które reagują na dotyk.

Mimo potężnych podzespołów, telefon jest smukły i lekki – po rozłożeniu ma zaledwie 7,57 mm grubości i waży 199 gr . Klienci w Chinach będą mogli wybierać spośród czterech kolorów: białego , fioletowego , zielonego i złotej szachownicy . Ceny to 5999 juanów (3028 zł) za wariant 12/256 GB i 6499 juanów (3281 zł) za wersję 12/512 GB.

Mocarny tablet oraz inteligentne okulary

Zaraz po telefonie Xiaomi zaprezentowało flagowy tablet Pad 7S Pro 12.5 . Jego sercem jest pierwszy, autorski procesor Xiaomi wykonany w technologii 3 nm . Urządzenie ma ekran 3.2K o przekątnej 12,5 cala , baterię 10610 mAh z ładowaniem 120 W (do pełna w 36 minut) i obsługuje łączność Wi-Fi 7 . Mimo potężnych podzespołów, tablet ma tylko 5,8 mm grubości . Ceny startują od 3299 juanów (1665 zł).

Prawdziwą futurystyczną nowością były jednak Xiaomi AI Glasses . Te inteligentne okulary ważą zaledwie 40 gramów i wyglądają bardzo nowocześnie. Mają wbudowaną kamerę 12 Mpix , głośniki , pięć mikrofonów i potrafią tłumaczyć rozmowy na żywo w 10 językach . Mogą też pełnić rolę asystenta na spotkaniach, tworząc notatki i podsumowania. Bateria ma wystarczyć na ponad 8 godzin pracy . Cena tego gadżetu to 1999 juanów (1009 zł).

Nowe zegarki i słuchawki dla każdego

Chińczycy nie zapomnieli o popularnych opaskach i zegarkach. Xiaomi Smart Band 10 to już dziesiąta generacja hitowego produktu. Ma większy ekran AMOLED 1,72 cala , nowy 9-osiowy czujnik do śledzenia sportu i jest dostępny w wersji metalowej oraz ceramicznej. Ceny zaczynają się od 269 juanów (136 zł).

Obok opaski pojawił się Xiaomi Watch S4 41mm , czyli pierwszy kompaktowy smartwatch firmy, idealny na mniejsze nadgarstki. Zegarek ma stalową kopertę, ulepszony moduł do pomiaru tętna i nowe funkcje mierzenia temperatury skóry. Cena startuje od 999 juanów (504 zł).

Na koniec pokazano słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro. To model o otwartej konstrukcji, który nie zatyka uszu. Mimo to, dzięki specjalnemu systemowi, dźwięk nie "ucieka" na zewnątrz, zapewniając prywatność. Jakość dźwięku ma być świetna dzięki pięciu przetwornikom w każdej słuchawce. Cena to 999 juanów (504 zł).