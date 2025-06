Samsung dopłaca do flagowców. Ma w tym ukryty cel

Każdy, kto kupuje flagowy smartfon za kilka tysięcy złotych, zadaje sobie w duchu to samo pytanie: ile będzie wart za rok? Niestety, niektóre telefony tracą na wartości niemal tak szybko jak nowe samochody po wyjechaniu z salonu. Najnowsza analiza firm Omdia i Canalys rzuca światło na ogromną przepaść, jaka dzieli pod tym względem produkty Apple'a i Samsunga . Okazuje się, ze koreański gigant stosuje sprytny mechanizm, by ten problem zamaskować.

Na ratunek przychodzi "Overtrade"

Co w tej sytuacji robi Samsung? Firma zdaje sobie sprawę, że tak duży spadek wartości może zniechęcać klientów do pozostania z marką. Dlatego, jak pokazuje analiza, stosuje strategię nazwaną "Overtrade". W dużym uproszczeniu, jest to specjalny bonus, który Samsung dolicza do rynkowej wartości telefonu, gdy oddajesz go w rozliczeniu przy zakupie nowego modelu – w tym przypadku Galaxy S25.