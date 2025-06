AMD Gorgon Point namierzone. Szału nie będzie

Seria AMD Ryzen AI 400 zaoferuje tylko wyższe taktowania

Zmiany względem dotychczasowych procesorów dla laptopów będą minimalne, głównie w obrębie taktowania. Nadal mowa o połączeniu architektury Zen5 i Zen5c , zintegrowanym układzie graficznym na bazie RDNA 3.5 oraz jednostce NPU do pracy z AI opartej o XDNA 2 .

Według wcześniejszych slajdów, pochodzących ze spotkania Czerwonych z chińskimi partnerami, dostaniemy przynajmniej siedem modeli w ramach serii AMD Ryzen AI 400 . Podzielone one zostaną na standardowe segmenty - Ryzen AI 3, Ryzen AI 5, Ryzen AI 7 oraz Ryzen AI 9 w wersji zwykłej i HX.

Najsłabsze CPU, które trafi do najtańszych laptopów zaoferuje 4 rdzenie i 8 wątków z zegarem do 4,6 GHz i iGPU w postaci Radeon 820M (2 CU). Topowy procesor ma zaś posiadać 12 rdzeni i 24 wątki, do 5,2 GHz i Radeona 890M (16 CU). Również NPU będzie nieco wydajniejsze - 55, zamiast 50 TOPS.