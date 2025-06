Google wywali ci funkcję z telefonu. Może to i dobrze

Firma Google zapowiedziała ważną aktualizację dla użytkowników Androida. Od 7 lipca 2025 roku asystent Gemini będzie mógł wykonywać wiele codziennych zadań – nawet jeśli użytkownik wyłączy tak zwaną "Aktywność aplikacji Gemini". Co to oznacza w praktyce?

Po aktualizacji, Gemini będzie w stanie między innymi wysyłać wiadomości SMS i WhatsApp, wykonywać połączenia, ustawiać budziki i sterować odtwarzaczem muzyki. Wszystko to bez konieczności przekazywania danych do dalszego trenowania modeli sztucznej inteligencji Google'a. To duża zmiana. Do tej pory wyłączenie tej opcji oznaczało, że Gemini tracił dostęp do większości funkcji telefonu.