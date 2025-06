Karty kredytowe przestaną działać. Bank wydał pilny komunikat

Przerwa techniczna w Santander Consumer Bank

Bank informuje na swojej stronie klientów, że już od czwartku aż do końca weekendu (26-29 czerwca 2025) przeprowadza niezbędne prace techniczne i technologiczne, które są związane z działaniem kart kredytowych. Bank ostrzega, że w tym czasie mogą wystąpić pewne ograniczenia w dostępie do wybranych usług, związanych właśnie z płatnościami za pomocą tego typu kart. Bank ostrzega także, że niedostępność usług może się przedłużyć i wystąpić nawet po 29 czerwca 2025.

Co nie będzie działało 26-29 czerwca 2025?

1. Bankowość internetowa może nie działać tak, jak zawsze. Może wystąpić w niej niedostępność niektórych usług. Nie będzie możliwości sprawdzenia salda konta, podglądu historii. Nie wygenerujemy także hasła 3DS do płatności online oraz nie zmienimy PIN-u.

2. Nastąpi brak możliwości wykonania transakcji za pomocą karty kredytowej 29 czerwca 2025. A należy pamiętać, że jest to niedziela handlowa , zatem bank uprzejmie prosi swoich klientów o przygotowanie alternatywnego sposobu płatności, np. za pomocą gotówki, albo innej karty.

Jeśli w czasie przeprowadzanych prac będzie potrzebna pomoc, to najlepiej zadzwonić na infolinię banku. Przypominamy jednak, że jest ona czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.